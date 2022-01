Új ötéves stratégiát hirdetett meg az Alteo

Új 2022-2026 közötti ötéves stratégiát tett közzé az Alteo, a vállalat két év után vizsgálta felül eddigi céljait. Az alapvető célok és területek nem változnak, viszont a korábbinál sokkal merészebb mérföldköveket tűz ki maga elé a vállalat.

Először 2019-ben fogalmazott meg ötéves stratégiát az Alteo, azóta viszont időarányosan olyan jól áll a célok teljesülése, hogy most felülvizsgálták azokat. Vannak olyan 2024-re kitűzött célok, melyekkel kimondottan jól áll a vállalat, másokat pedig már teljesített is:

2024-ig eredetileg 20 milliárd forintnyi beruházást (ideértve vállalatok felvásárlását is) valósított volna meg, ebből 11 milliárd már két év alatt, 2021-ig teljesült. Az új stratégia szerint a következő öt évben akár további 35 milliárd forinttal is nőhet az új beruházások és vállalatfelvásárlások együttes értéke, ami jelentős növekedést vetít előre az elkövetkező időszakban.

A cél medián EBITDA esetében 2024-re tervezték elérni a 7 milliárd forintot, de ezt a kitűzött szintet már tavaly meghaladta az Alteo. Az új cél 2026-ra 11 milliárd forint. „Lévén, hogy megújuló erőműveink és hőszolgáltatási tevékenységünk erősen kitett az időjárási viszonyoknak is, ezért mi célul egy középérték, vagy ún. medián EBITDA elérését tűzzük ki, amely adott eszközállománnyal átlagos időjárási és piaci viszonyok mellett elérhető.”– emelte ki Kovács Domonkos, az Alteo vezérigazgató-helyettese a megfogalmazott célszám ismertetése kapcsán.

2019-ben az volt a célkitűzés, hogy az Alteo maradjon növekedési sztori és tartsa meg az osztalékfizetés szintjét. Ezzel szemben most úgy látják, hogy középtávon akár jelentősen is növelhető az egy részvényre jutó osztalék az ambiciózus növekedési tervek veszélyeztetése nélkül.

A tőkepiacon az Alteo 2024-ig szerette volna elérni, hogy bekerüljön a BUX indexbe, ezt is már 2021-ben sikerült teljesíteni.

Új célként fogalmazta meg a vállalat az ESG minősítés elérését, ezzel kapcsolatban el is indult a minősítés egy független, nemzetközi cég által.

Úgy láttuk, hogy a 2019-es céljainkat időarányosan nagyon jól teljesítettük, illetve egy részüket teljes egészében megvalósítottuk, ezért jött el az ideje egy stratégiai felülvizsgálatnak

– mondta ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Kiemelte, hogy a stratégiai irányok változatlanok, továbbra is elsősorban az energiatermelés és termelésmenedzsment, illetve a megújuló energiatermelés szegmensekre kívánnak koncentrálni, emellett a jövőben a hulladékmenedzsment és az e-mobilitás területén számítanak további ígéretes befektetési lehetőségekre.

Az új stratégia szerint az energiatermelés és termelésmenedzsment területén, amely tevékenységek része az Alteo Szabályozási Központja is, a társaság folytatná a kapacitásbővítéseket. Kiemelik, hogy a termelésmenedzsmentbe és optimalizációba történő IT befektetések kulcsfontosságúak a versenyképesség szempontjából. Emellett céljuk, hogy elsősorban ipari felhasználóknak értékesítsék az Alteo Szabályozási Központ képességeit, illetve, hogy a megújuló-termelésmenedzsment (MTM) üzletág részesedését 2026-ra a jelenleg becsült 15%-ról 25%-ra emeljék. „Az Alteo szabályozási tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír stratégiánkon belül. A megújuló energiát hasznosító erőművek terjedésével egyre nő a kiegyenlítő energetikai szolgáltatások iránti igény, ebben a tevékenységi körben nagyon sikeresek vagyunk és ezt nemcsak fenntartani, hanem tovább fejleszteni is szeretnénk” -emelte ki a vezérigazgató.

A megújuló energiatermelés területén az Alteo elsősorban ipari felhasználók számára szeretne villamosenergiát értékesíteni hosszútávú villamosenergia vásárlási (PPA) szerződéseken keresztül. Emellett az elmúlt évek jelentős akvizíciói és felújításai után további beruházásokat terveznek.

Az energetikai szolgáltatások szegmensében a vállalat fókuszában a komplex energetikai szolgáltatások állnak, amelyek adott esetben nem csak egy specifikus energetikai igényt, hanem az ahhoz kapcsolódó teljes energetikai problémakört hivatottak kezelni. „A komplex energetikai szolgáltatáson azt értjük, hogy mi ügyfeleinknek igény esetén nemcsak megépítjük az erőművet, de azt üzemeltetjük és karbantartjuk, menetrendezési szolgáltatásokat biztosítunk hozzá, és ha kell és lehet, termelésének feleslegét értékesítjük a szabad piacon.”- mondta el példaként ifj. Chikán Attila.

Az energiakereskedelem esetében az eddigi utat kívánja járni a társaság: organikus fejlődés, ahol az elsődleges hangsúly nem a volumen bővülésen, hanem a profitabilitáson van.

A hulladékmenedzsment kapcsán az Alteo új stratégiája kiemeli, hogy a szaktudás megvan, az Eco-First akvizíciójával sikeresen elindult az új üzletág. A jövőben további bővülést terveznek felvásárlásokkal. A hulladékgazdálkodáshoz az Alteo a körforgásos gazdaság koncepciója felől közelít, ami a hulladékok energetikai célú hasznosításán túlmenően a begyűjtési és újrahasznosítási képességek fejlesztését is magába foglalja.

Földrajzilag nézve az Alteo számára továbbra is a magyar piac az elsődleges, amíg itthon látnak növekedési lehetőségeket, addig a külföldi terjeszkedés másodlagos szempont, de folyamatosan vizsgálják annak lehetőségét is.

El fog jönni az a pillanat, amikor a további növekedéshez szükség lesz átlépnünk Magyarország határain.

– tette hozzá Kovács Domonkos

A vállalat továbbra is fenntartaná aktív tőkepiaci jelenlétét, ezen a téren tervezik az elemzői lefedettség növelését, illetve fontos cél a részvény tőzsdei forgalmának további javítása. A stratégiában tervezett beruházásokat az Alteo meglátása szerint, képes lehet újabb tőkeemelés nélkül finanszírozni.

Az új stratégiához készített prezentáció itt olvasható.

Az Alteo árfolyama ma 0,4, idén 6, az elmúlt egy évben pedig 117 százalékot emelkedett.