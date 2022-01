Miért kerülne 700 forintba egy liter benzin?

Meredeken emelkedik az olaj ára, idén már több mint 10 százalékkal drágult, ez pedig magasabb üzemanyagárakat hoz magával, de nem Magyarországon, a kormány ugyanis 480 forintban maximalizálta a normál benzin és gázolaj árát. De mi lesz, ha egyszer majd elengedik az árfolyamplafont? A várakozások szerint a következő időszakban további olajáremelkedés jön, rövid és hosszútávon is több tényező hat a drágulás irányába, a GKI idén a mostaninál több mint 70 százalékkal magasabb, 150 dolláros olajárat vár, ami szerintük nagyságrendileg 700 forintos hazai üzemanyagárat jelentene. Megkérdeztük a GKI-t, hogyan számolnak, és megnéztük, mivel kalkulálnak a vezető elemzőházak.

Meredeken emelkedik az olajár

Erős volt az év eleje az olajpiacon, a két legfontosabb nyersolajfajta, a Brent és a WTI árfolyama csak idén 10-11 százalékot emelkedett, amivel a legjobban teljesítő nyersanyagok közé tartoznak.

Ráadásul az olajár már jóval magasabban áll, mint a pandémia előtt, miközben 2020 januárban a Brent még hordónként 70 dollár körül állt, jelenleg 87 dollár körül állnak a jegyzések,

a Brent ára utoljára több mint 7 éve állt ilyen magasan.

Jöhet a 700 forintos benzinár

Az emelkedő olajárak kapcsán az RTL Klub Híradója készített összeállítást az üzemanyagárak alakulásáról és a várható trendekről. A hírműsorban többek között Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját is megkérdezték, aki elmondta, hogy 86 dollárra ugrott az olaj ára, a járvány sem lassította a növekedést, sőt fokozódik a kereslet a világpiacon, ennek következtében

a GKI előrejelzése szerint a nyersanyag hordónkénti ára akár a 150 dollárt is elérheti idén, a 150 dolláros ár pedig nagyságrendileg 700 forintos hazai üzemanyagárat jelentene

– mondta az RTL Klub Híradójának Molnár László.

Honnan jött a 150 dollár?

A magyar sajtóban sok helyen megjelent hírrel kapcsolatban megkerestük a GKI-t, is. Kérdésünkre Molnár László, a GKI vezérigazgatója elmondta, hogy a hordónként 150 dolláros olajárbecslés a GKI saját várakozása, ennek alapját pedig az adja, hogy a Goldman Sachs 2023 végére jelzett előre hordónként 150 dollárt, a GKI szerint azonban ez nem 2023 végén, hanem annál hamarabb, akár már idén bekövetkezhet.

Az olajáremelkedés hátterében Molnár szerint elsősorban a spekuláció áll, amely sokkal erőteljesebb, mint a spot piac tényleges folyamatai. Az olajpiacon éveken át tartó áresés volt jellemző, ekkor a negatív spekuláció érvényesült, azonban a GKI szerint most éveken át tartó pozitív spekuláció érvényesül, részben azért, mert - ahogy arra a GKI is számít – elképzelhető, hogy az omikron után nem indulnak be újabb, súlyos járványt okozó vírusvariánsok, az optimizmus erősödik, az OPEC pedig vélhetően továbbra is korlátozza a kitermelését, vagyis keresleti piac alakul ki.

Arra a felvetésünkre, hogy a Reuters adatbázisában szereplő olajipari elemzők által adott várakozások mind jóval alacsonyabban állnak, mint amire a GKI számít, Molnár László azt válaszolta, hogy azért, mert az elemzők a mai helyzetből indulnak ki, és jellemzően rövidtávú becsléseket adnak.

Arra is rákérdeztünk, hogy a normál benzin és gázolaj árának korlátozása meddig tarthat Magyarországon,

a GKI arra számít, hogy az árbefagyasztás legalább június végéig életben marad.



Sok minden hat az olajár emelkedése felé

Valóban egyre optimistábbak az olajár emelkedésével kapcsolatban egyes nagy elemzőházak, így a Goldman Sachs is, amely egyenesen nyersanyagpiaci szuperciklusról, vagyis akár tartósan emelkedő árakról beszél, mondta el megkeresésünkre Pletser Tamás, az Erste olajpiaci elemzője.

Az optimizmusnak több oka is van, például az, hogy

sok más nyersanyaghoz hasonlóan az olajnál is az a helyzet, hogy az elmúlt években iparági szinten sok beruházás elmaradt,

ráadásul egyes palaolaj lelőhelyek is kifogyóban vannak, ami tovább szűkíti a potenciális kínálatot,

az sem egyértelmű, hogy mekkora kapacitástartalékkal rendelkeznek a nagy olajkitermelők, iparági elemzők között is vita van arról, hogy érdemben növelhető-e a kitermelés, ha arra szükség lenne,

és a járványhelyzet alakulásával kapcsolatban is sokan optimisták, az omikronnal eljöhet a pandémia vége, hirtelen berobbanhat a globális turizmus, ami megemelheti az olajkeresletet.

Rövid távon az vezethet meredeken emelkedő árakhoz, ha egyes kapacitások kifogynak, a kereslet pedig hirtelen jóval meghaladhatja a kínálatot, amire akár 2022-2023-ban is sor kerülhet. Egyébként analógiának érdemes visszaemlékezni, mi történt tavaly az európai földgázpiacon, de a heves mozgások nem példa nélküliek az olajpiacon sem, elég csak a tavaly tavaszi zuhanásra gondolni.

A nagy olajkitermelőknek egyénként optimális a 80-100 dollár közötti olajár, ha annál jóval magasabban alakulna, az már az ő érdeküket sem szolgálja (mint ahogyan a nagy volatilitás sem), mert

egyrészt felpörgetheti a zöld beruházásokat,

de globális recessziót is okozhat,

és végső soron az olaj iránti kereslet összeomlását is okozhatja.

Pletser Tamás szerint, ha lesz is rövid távon 150-200 dolláros olajár, az a keresleti és kínálati alkalmazkodás miatt csak rövid ideig, néhány hónapig állhat fenn.

Mit gondolnak a nagy elemzőházak?

Első körben megnéztük, hogy néz ki az olajpiaci konszenzus. A Reuters adatbázisában 35 olajipari szakértő várakozásai szerepelnek, és az látszik, hogy az előrejelzések jellemzően a jelenlegi spot piaci ár alatt alakulnak.

A Brent esetében 2022-re 73,6, 2023-ra pedig 71,2 dollár az átlagár, a WTI-nél 71,4 és 69,4 dollár a két érték. A legmagasabb átlagár-várakozás 2022-re a Brentnél 87,6, a WTI-nél 84,4 dollár.

Ez tehát a konszenzus, amiből felfelé és lefelé is alaposan kilóg néhány elemzőcég, ilyen a GKI által említett Goldman Sachs is. 150 dolláros olajár-előrejelzést ugyan nem találtunk a Goldmantól, megjelent viszont egy friss elemzése a banknak, amiben megemelték a várakozásaikat, miközben már a korábbi előrejelzéseik is a konszenzus felettiek voltak.

A Goldman 2022-ra 96, 2023-ra pedig 105 dolláros Brentet vár, a WTI-re az idei előrejelzés 93, jövőre 101 dollár.

Az elemzőcég azt is megemlíti, hogy sok a fundamentális bizonytalanság az olajpiacon, hiszen

egyrészt a koronavírus-járványnak még nincsen vége,

bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy mekkorák az OPEC kapacitásbeli tartalékai,

és azt sem tudjuk pontosan, hogy mennyire rugalmasak a palaolajkapacitások.

Bár a Goldman szerint a pandémia utáni olajkereslet-visszaépülésnek a nagy része már mögöttünk van, idén és jövőre is növekszik az olajkereslet, idén és aztán jövőre is új rekordot beállítva, idén a negyedik negyedévben napi 101,6 millió hordó lehet, ebben egyébként magasabb a várakozása az IEA és az EIA előrejelzéséhez képest is.

Egy másik bullish elemzőcég a JP Morgan, amely azzal számol, hogy idén 125 dollárra, jövőre pedig 150 dollárra emelkedik az olaj ára. Túllövések szerintük is előfordulhatnak, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a lezárások után a kereslet hirtelen megugrását a kínálat nem tudja majd lekövetni, mert a JP Morgan szerint az OPEC+ országoknak nincs akkora feles kapacitásuk, mint amire a piac számít, a konszenzus 2022-re napi 4,8 millió hordó, a JP Morgan szerint viszont csak napi 2 millió hordó ez a mozgástér.

Technikai kép

A technikai elemzés közép- és hosszútávon egy szintén nagyon optimista képet fest a Brent árfolyamáról. A tegnapi kitörés és a hét éves csúcs egy nagyon egyértelmű, pozitív jel a folytatást tekintve. A trend a mozgóátlagok mozgása alapján is nagyon erősnek tűnik, amelyek ugyan közeledtek egymáshoz a tavalyi év végén és a 200 napos is átlépésre került, de

innen bivalyerős fordulós jelekkel, nagy kalapács alakzatokkal fordult az árfolyam, jelezve hogy ismét a vevők ragadták magukhoz a kezdeményezést.

Mindezt a nagyon pozitív tartományba visszatérő, kissé eltérő logikával működő Aroon oszcillátor is megerősíti, nem is beszélve a korábbi three white soldiers alakzatról, ami a folytonos nagybefektetői jelenlétre utal.

Rövidtávon azért nem árt óvatosnak lenni, itt két kisebb figyelmeztetés jelent meg a grafikonon. Egyrészt a sok napos, szinte szakadatlan emelkedés miatt a rövidtávú spekulánsok lassan zárni fogják nyereséges pozícióikat, ez az RSI túlvett értékén is látszik. Másrészt az egyes napok mozgása eléggé kicsi, ami a volatilitásban is érződik, itt ennek ciklikus jellege miatt nagyobb elmozdulást is elképzelhetőnek tartunk még januárban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a mostani tendencia begyorsulásával valósul majd meg, hanem éppen a rövidtávú korrekciót is erősítheti.

Támasz: 87; 78; 69; 65

Ellenállás: ---

Kockázat: Átlagos

Rövidtávú értékelés: Negatív

Középtávú értékelés: Erősen pozitív

Hosszútávú értékelés: Erősen pozitív

Van rajta sapka

És akkor mi történik a hazai üzemanyagárakkal, ha elszáll az olajár? Egyelőre semmi, hiszen tavaly novemberben a kormány úgy döntött, hogy literenként 480 forintban maximalizálja a normál benzin és gázolaj árát, a világpiaci olajár pedig lassan újra a maximalizált árat indokolja, jelenleg a benzin literenkénti átlagára 477, a gázolajé pedig 479 forint, mivel minden tizedik kút a maximált árnál olcsóbban kínálja az üzemanyagot, de az olajárak emelkedésével vélhetően már nem sokáig.

Egyébként tavaly júniusban emelkedett új történelmi csúcsra, a korábbi, 2012-es rekordot is túlszárnyalva az üzemanyag ára a hazai kutakon, akkor 454 forint volt a normál benzin, és 449 forint a gázolaj átlagára.

A hazai üzemanyagárakat több tényező is befolyásolja, többek között a kőolaj világpiaci ára, a finomítói árrés, az adók és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama, ezért nem egy egyszerű szorzás az, amivel kiszámítható, hogy 150 dolláros olajár mellett mennyibe kerül a benzin a hazai kutakon,

de ceteris paribus, ha a mostani szintről 150 dollárra emelkedne a hordónkénti olajár, az 800 forint feletti literenkénti üzemanyagárat eredményezne.

Címlapkép: Getty Images