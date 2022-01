Be kellene tiltani a bitcoin bányászatát az EU-ban?

Portfolio 2022. január 19. 09:43

Az EU egyik vezető pénzügyi szabályozója ismét arról beszélt, hogy be kellene tiltani a bitcoin bányászatot az EU-ban, mivel egyre több megújuló energiát fordítanak a kripto bányászatra, amivel más ágazatoktól veszik el a kapacitásokat. Egészen pontosan a proof of work mechanizmusról beszélt, és hozzátette, hogy alapvetően magukkal a kriptovalutákkal nincs baj, csupán át kellene őket állítani proof of stake-re, ami az Ethereum esetében idén nyáron esedékes.