Rég nem látott olajárak, bizonytalanság a kamatemelés körül – mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2022. január 19. 07:58

Kisebb kilengések mellett leginkább esést láthattunk tegnap a vezető európai és a tengerentúli tőzsdéken is, a globális piacok az utóbbi időben arra összpontosítanak, hogy felmérjék, milyen sebességgel és milyen ütemben fog az amerikai Fed kamatemeléseket végrehajtani és szigorítani a világjárvány idején alkalmazott rendkívül laza monetáris politikáján. Az első kamatemelésre a legfrissebb várakozások szerint a következő néhány hónapban, akár már márciusban is sor kerülhet, többek között ennek is betudható a rossz nemzetközi tőkepiaci hangulat. Ami a mai napot illeti, idehaza nem várhatunk fontosabb előre bejelentett eseményt, míg a nemzetközi porondon a brit és a német inflációs statisztika lehet érdekes a befektetők számára. Tegnap egy geopolitikai konfliktus éleződése apropóján rég nem látott, 7 éves csúcsra emelkedett az olajár, emellett egy fontos vállalati hír is érkezett a tengerentúlról, a metaverzum dominanciájáért zajló gigantikus pozícióharcban nagyot húzott ugyanis a Microsoft és közel 70 milliárd dollárért felvásárolta az Activision Blizzardot. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, a határidős részvényindexek állása alapján ugyancsak kedvezőtlen hangulatú kereskedés jöhet Európában.