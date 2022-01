Tényleg veszélyes anyagok vannak a csapvízben? Reagált a vízműszövetség

A Magyar Víziközmű Szövetség az alábbiakban reagált az MTI által kiadott közleményre, amely arról szól, hogy újabb két anyagot helyezett megfigyelés alá az Európai Unió a csapvízben. A felülvizsgált direktíva célja, az ivóvízbe vetett bizalom növelése - derül ki a közleményből.

A szövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a közleményben megjelölt béta-ösztradiol és nonil-fenol vizsgálati követelménye az ivóvíz direktíva felülvizsgálata során merült fel, tehát nem újkeletű és nem a szolgáltatott ivóvízben megjelent szennyezésre reagál, hanem az elővigyázatosság elve alapján azért szükséges, hogy esetleges megjelenésük esetén azonnal reagálhassanak a víziközmű szolgáltatók.

Kiemelik: mérésekkel alátámasztott és megerősített tény az, hogy a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az Európai Uniós előírásoknak és jogszabályoknak.

A direktíva és az azt követő magyar jogszabályok alapján a víziközmű szolgáltatók kockázat alapú vizsgálatot folytatnak. A kitermelési ponttól egészen a fogyasztóig - a szolgáltatói láncon keresztül - folyamatosan monitoringozzák, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet - a direktívában megjelölt komponensekre - és amint bármi problémát tapasztalnak, azonnal tudnak korrigálni és intézkedni! Ide tartozik szorosan az a tény is, hogy a hatóság is folyamatosan kontrollálja a csapvíz minőségét a fentieken felül is; tehát nem véletlenül emlegetjük hazánkban a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerként a csapvizet - írják.

De miről szól az EU-s előírás?

Tegnap jelent meg a hír, miszerint az Európai Bizottság az ivóvíz szennyezőanyag-mentesség érdekében arról döntött, hogy ezentúl az Európai Unióban a vízellátási lánc egésze mentén szorosabban nyomon kell követni, hogy jelen van-e az ivóvízben a béta-ösztradiol és a nonil-fenol, két olyan vegyület, mely zavarja a hormonháztartás működését. Erről bővebben itt írtunk:

