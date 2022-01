Pengeélen táncolnak a tőzsdék, ebből nagy esés jöhet

Az elmúlt hetekben a vezető részvényindexek értéke jellemzően 8-10 százalékot esett, de még ennél is nagyobb volt az esés a technológiai vállalatok részvényeinél, a Nasdaq komponenseinek több mint harmada már több mint 50 százalékot veszített az értékéből, emiatt a benchmark közel 20 százalékot korrigált néhány hét alatt. Több fontos részvényindex is kritikus szinten áll, ha ezek a szintek elesnek, nagyobb esés jöhet a tőzsdéken.

Az egyik leglátványosabb grafikonja a kritikus szinten való táncolás szempontjából a DAX-nak van, amelyen október óta egy hatalmas, több mint ezer indexpont magasságú Meki-jel is kirajzolódott, de ami ennél fontosabb, hogy most újra a 15 ezer pontos szint körül áll az árfolyam. Nehéz nem észre venni, hogy kiemelten fontos ez a szint a német részvényindexnél, hiszen az elmúlt hónapokban több alkalommal is szinte milliméter pontosan onnan pattant fel az árfolyam. Tavaly májusban, júliusban, szeptemberben, novemberben és decemberben is ott mentették meg, és egyelőre most is, ha viszont elesik ez a szint, akkor könnyen megnyílhat egy nagyobb tér az esés előtt.

A Dow Jones indexnél a kritikus szint 34 ezer pont körül húzódik, tavaly júliusban, szeptemberben, októberben és decemberben is ott mentették meg a vevők, és bár tegnap jóval mélyebbre szúrt le az árfolyam, végül 34 ezer pont felett tudott zárni a Dow.

Nem ennyire markánsan, de a Nasdaq grafikonján is beazonosítható egy fontos szint, ami 13 ezer pont körül húzódik. 2020. decemberben még ellenállás volt, tavaly januárban, februárban és májusban pedig már támasz, és tegnap is a kritikus szint közeléből fordult az árfolyam.

Az S&P 500-nál inkább egy zónáról beszélhetünk, ami 4200-4250 pont között húzódik, ez a zóna ellenállásként is támaszként is szolgált már az elmúlt hónapokban és tegnap is onnan pattant fel az árfolyam.

