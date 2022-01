Digitális forradalom a biztosítóknál: mutatjuk a legnagyobb újításokat

A világjárvány is lökött egyet a biztosítók digitális szolgáltatásfejlesztésén: sorra újultak meg a biztosítók ügyfélportáljai, az ügyfelek által használható appok és felületek, egyre több termék vált elérhetővé online, digitalizálódik a szerződéskötés és a kárrendezés. Mindeközben a háttérrendszereket és folyamatokat szoftverrobot áramvonalasítják, a blockchain technológia és az AI is teret nyer a szektorban. Biztosítói IT-körképünk következik.

Mit látnak az IT-fejlesztésekből az ügyfelek?

A biztosítóknál - a bankokhoz hasonlóan - egyre több ügytípus intézhető el online felületeken, mobilappokban, portálokon, a digitalizáció a szektorban gyorsan nyer teret az ügyféloldalon is.

Az Union egy önkiszolgáló videós ügyfélazonosítási felületet vezetett be, ahol az ügyfél 2-3 perc alatt el tudja végezni az elsősorban életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó ügyfélazonosítást. Teljeskörűen megújították a partner portált, és elkezdték az ügyfélportál megújítását is. 2022 év elején élesítik az első megújult modult, melyet további fázisok követnek majd az év során. Az Union egy insurtech appal is rendelkezik, a Fitpuli appot egy magyar startup céggel fejlesztik közösen,

Az NN egy 100%-ban elektronikus szerződéskötési folyamatot alakított ki, ennek keretében az ügyfelek hangaláírással és videós azonosítással megköthetik új életbiztosítási szerződésüket. Az NN új értékesítéseinek mintegy 30%-a ezen a módon történik már. Emellett már prototípus fázisban jár egy teljesen új digitális megoldásuk, amely reményeik szerint drasztikusan új ügyfélélményt kínál majd a felhasználóknak, ám erről egyelőre több információt nem osztottak meg velünk, a megoldást közösségi felületeiken fogják bejelenteni.