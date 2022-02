Teljesítette pénzügyi kötelezettségeit a Gloster a Minero megvásárlásához

A Gloster a Minero többségi üzletrészének megvásárlásához kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeit ma maradéktalanul teljesítette az eladók felé.

A Gloster a tavaly október 19-én számolt be arról, hogy német piacra szolgáltató autóipari szoftverfejlesztőt vett, a Gloster és a Minero IT Hungary tulajdonosai szerződést kötöttek a Minero IT többségi tulajdonrészének adásvételéről. A német autóiparba több mint tíz éve sikeresen beszállító Minero a zárást követően a Gloster és a müncheni székhelyű multinacionális Sulzer GmbH német-magyar vegyesvállalataként működik tovább.

A tranzakció tavaly október 28-án zárult, a Minero IT Hungary tulajdonosai a szerződésben vállalt jogi és pénzügyi feltételeket teljesítették, így a megkötött szerződés alapján a Gloster a Minero 51 százalékos többségi tulajdonjogát szerezte meg.

Most arról számolt be a Gloster, hogy a Minero többségi üzletrészének megvásárlásához kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeit ma maradéktalanul teljesítette az eladók felé. A Gloster az ügylet finanszírozásához évi 0,5 százalék kamatozású, Széchenyi Kártya Újraindítási Program keretében kínált Beruházási hitel konstrukciót vett igénybe.