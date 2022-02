Új nevet kap a LogMeIn

Nevet változtat a LogMeIn magyar alapítású biztonsági szoftvereket fejlesztő cég, az egyik piacvezető termékük a LastPass pedig önálló vállalatként folytatja majd tovább.

Új név, új termékek

A LogMeIn bejelentette, hogy ezentúl új néven futnak tovább, amely megegyezik az egyik zászlóshajó termékük nevével, a Go To-val. A névváltoztatásra azért volt szükség, mert úgy érzékelték az értékesítés során, hogy a piacvezető termékük nevét az ügyfelek jobban ismerik, mint magát a vállalatét. A névváltoztatás eredménye, hogy a LastPass nevű terméküket - amely szintén piacvezető - egy külön cég fejleszti tovább ugyanezen a néven. Nem csupán a névváltoztatásról adott hírt a cég, két új terméket is bemutattak: a Go To Resolve IT-menedzsment alkalmazást és a Go To Connect egységesített kommunikációs terméket.

A cég kiemelte, hogy az új fejlesztések szinte kizárólag magyar szoftvermérnökök jóvoltából készültek el, akik ráadásul úgy hozták léte a megoldást, hogy a cég már a járvány kezdetén távmunkára állta át. Kiemelendő hazai siker, hogy bár szerte a világban létesültek kapcsolattartó központok, a termékfejlesztés itthon zajlik.

A távmunka kapcsán elmondták, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a kibertámadások száma, hiszen az otthoni laptopok könnyebb célpontnak bizonyulnak, és így a komplett céges rendszerek is nagyobb biztonsági kockázatnak lettek kitéve.

Nagy segítség a kkv-knak

Egyre népszerűbbé váltak az úgynevezett zsarolóvírusok, amikkel a számítógépek könnyen megfertőződhetnek, és a kártevő könnyen átterjedhet a teljes vállalati hálózatra is. Az új termékek fejlesztése is egy belső hackertámadásra adott válaszként indult, és mindössze fél év leforgása alatt készen voltak velük.

A GoTo új termékeit kkv ügyfeleknek szánják, akik bár a gazdaság motorját jelentik, sokszor eszközhiánnyal küszködnek, nincsenek ellátva megfelelő informatikai védelemmel. Az új rugalmas eszköz használatával nem kell jelentős költségbe verniük magukat, és a teljes IT-menedzsementet, a támogatási és a kommunikációs funkciókat egy applikációba integrálva kapják meg. Szintén a szoftver előnyére válik, hogy akár egy nap alatt bevezethető, és könnyen illeszkedik a megszokott munkakörnyezethez (Microsoft Teams) is.

A GoTo számára az Egyesült Államok számít a legjelentősebb piacnak, ám az utóbbi években egyre gyorsabban nő a kelet-közép-európai piac is, így a jövőben több erőforrást szentelnek a régiós terjeszkedésre is.

A vállalat növekedési fázisban van, évente körülbelül 20 százalékkal növeli az alkalmazottak számát. Itthon jelenleg 68 nyitott pozíciójuk van, a jelentős részük szoftvermérnöki állás.

