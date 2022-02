Devizahiteles csomag jöhet Szlovéniában – Hogy érinti ez az OTP-t?

A szlovén parlament tegnap elfogadott egy devizahiteles törvényjavaslatot, amely alapján kártalanítanák a svájci frankban eladósodott lakossági hitelfelvevőket. Az OTP leánybankja, az SKB már most is az egyik legnagyobb bank Szlovéniában, de a Nova KBM megvásárlásával piacvezető lesz, így adódik a kérdés, hogy mekkora részét viseli a szektorszinten 300 millió eurósra, vagyis közel 106 milliárd forintra becsült veszteségnek.

Szlovéniában is jön devizahiteles csomag

A szlovén parlament szerdán elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a svájci frankban, vagy svájci frank alapon felvett lakossági hitelek adósainak az árfolyamkülönbség miatt 2015-ig felgyülemlett költségeit elosztja a bankok és a mintegy 32 ezer hitelfelvevő között.

A 90 fős szlovén parlament szerdán 52 képviselő támogatása mellett elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely kötelezi a bankokat, hogy kártalanítsák azt a közel 32 ezer hitelfelvevőt, aki 2004 és 2010 között svájci frank hitelt vett fel. A törvénytervezetet az érintett hitelfelvevők érdekeit képviselő Frankszövetség nevű szervezet nyújtotta be a parlement felső házának, a Nemzeti Tanácsnak, miután a törvényhozás 2019 októberében elutasította a testület javaslatát a frankhitlek eurósításáról.

A bankoknak visszamenőlegesen 10 százalékos árfolyam-ingadozási korlátot kell alkalmazniuk az összes ilyen hitelszerződésre a megkötés időpontjától kezdve.

A törvény a hivatalos közlönyben való kihirdetését követő 15 napon belül lép hatályba, a bankoknak pedig 60 napon belül el kell készíteniük a szükséges dokumentációt és fel kell ajánlaniuk a kártérítést.

A jogszabály a banki működési engedély megvonását is kilátásba helyezi azoknál a pénzintézeteknél, amelyek nem kártalanítják időben az ügyfeleiket.

A szlovén bankok szektorszintű vesztesége becslések szerint elérheti a 300 millió eurót, vagyis közel 106 milliárd forintot.

A pénzintézetek jelezték, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

Piacvezető bank lesz az OTP Szlovéniában

Az OTP jelenleg az SKB-n keresztül van jelen Szlovéniában, piaci részesedése a 2020 végi adatok alapján 8,2 százalék, azonban tavaly az OTP megvásárolta a piac második számú szereplőjét, a Nova KBM-et, aminek a részesedése 20,5 százalék, a két pénzintézet, az SKB és a Nova KBM együtt közel 29 százalékos részesedéssel már piacvezető. A tranzakció zárására még nem került sor, az valamikor az idei második negyedévben várható.

A legfrissebb elérhető adatok szerint az SKB mérlegfőösszege 1379 milliárd forint, ehhez jön hozzá a Nova KBM 3351 milliárd forintnyi méregfőösszege, a kettő együtt 4730 milliárd forint, amivel az OTP Szlovéniában piacvezető lesz, és amivel az OTP Csoporton belül a szlovén operáció a második legnagyobb lehet a leánybankok között.

Mekkora veszteséget okozhat a devizahiteles csomag?

Az eddig megjelent becslések alapján szektorszinten közel 300 millió eurós, vagyis közel 106 milliárd forint veszteség jelentkezhet a pénzintézeteknél, igaz, ezek eloszlása nagyon egyenetlen.

Az Addiko becslése alapján náluk 100-110 millió euró lehet a veszteség, és a súlyos teher miatt idén veszteséges lehet a bank

az NLB 70-75-millió euró veszteséggel számol,

az Unicredit szlovén bankjánál valahol az Addiko és az NLB közötti lehet a veszteség.

Ezek alapján ez a három bank szenvedheti el a szektorszintű veszteségek nagy részét.

Az OTP szlovén leánybankjánál, az SKB-nál az elmúlt években rendkívül alacsony volt általánosságban is a nem euróalapú hitelek aránya, a lakossági hiteleknél pedig még a csoportszintű átlagnál is alacsonyabb volt. A 950 milliárd forintnyi teljes bruttó hitelállományból közel 466 milliárd forint a lakossági állomány, ennek csupán 0,96 százaléka, 4,5 milliárd forint a nem eurós hitel. Ehhez jönne még hozzá az OTP által megvett Nova KBM állománya, hiszen, ha lezárul a tranzakció, akkor az ott lévő lakossági devizahiteleket is érintené a szlovén devizahitelesek kárpótlása.

Összességében úgy tűnik, hogy az OTP még a Nova KBM állományaival együtt is a mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedésénél jóval kisebb mértékben részesül a szektorszintű veszteségekből, legfeljebb alacsony egy számjegyű milliárd forintos összeggel.

Esik az árfolyam

A szlovén devizahiteles törvényjavaslat elfogadásáról szóló hír tegnap este jelent meg, ma az OTP árfolyama közel 1 százalékot esett, ami részben a nemzetközi hangulatromlással magyarázható,

mindenesetre a régiós bankrészvények között az OTP az alulteljesítők között van.

