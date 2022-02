Nincs erő az amerikai tőzsdékben

Nem sok telt el az európai piacinyitást követően, és a vezető indexek elkezdtek lefordulni a hétfői kereskedésben. Az euróövezeti kötvényhozamok továbbra is emelkednek, és sok kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt azzal kapcsolatban, hogy az EKB szigorítási ciklusa hogyan fog alakulni, miután egy kulcsfontosságú döntéshozó azt mondta, hogy a központi bank a tervezettnél korábban is befejezheti a gazdaságélénkítő programját.