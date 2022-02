Nagy bejelentést tett az Apple: jön az új mobilfizetési megoldásuk

Az Apple kedden bejelentette a „tap to pay” névre keresztelt érintéses mobilfizetési megoldását – számolt be a CNBC.

Mint azt korábban a Bloomberg megszellőztette, az Apple egy érintéses (NFC-s) mobilfizetési megoldást vezet be, mely gyakorlatilag POS-terminállá változtatja az iPhone-okat egy szoftveres megoldással, azaz kártyás vagy Apple Pay-es fizetést fogadhatnak a telefonnal a felhasználók.

Az Apple azt is közölte, hogy a Stripe nevű fintech lesz a fizetési tranzakciók operátora, és a megoldást a Shopify POS-termékébe is integrálják.

A funkciót egyelőre csak az Egyesült Államokban fogják élesíteni, és a mobilok így az Apple Pay-es tranzakciók mellett a Visa, az AmEx, a Discover és a Mastercard kártyáit is elfogadják.

Az Apple közlése szerint a megoldást harmadik feles appokon keresztül teszik elérhetővé az év folyamán, de konkrét dátumot még nem árultak el.

Az Apple már korábban feltűnt a fizetési piacon a megoldásaival, 2019-ben vezette be az Apple Card hitelkártyát, ez a kártya a MasterCard hálózatát használja, a rendszert a Goldman Sachs működteti. Az Apple banki partnerével tervezi elindítani a BNPL (részletfizetési) szolgáltatását is, az Apple Cash digitális P2P fizetéseket tesz lehetővé, az Apple Pay mobilfizetési megoldás pedig már régóta ismert szolgáltatásuk itthon is.

(CNBC)

A címlapkép forrása: Getty Images