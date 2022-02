A biztosítóknak kellene megmenteniük a világot?

Az ökoszisztémák és a nyílt biztosítás („open insurance”) elterjedése, a munkaerő-transzformáció, valamint a fenntarthatóság határozza meg a leginkább a biztosítási iparág rövid távú kilátásait – vélik az EY-nál. Ha sikerül az átállás, a biztosítók akár a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosai is lehetnek. A globális tanácsadócég a közelmúltban tette közzé idei éves biztosítási kitekintését, témái közül pedig számos a Portfolio március 29-ei Biztosítás 2022 konferenciáján is terítékre kerül.

Fő üzenetek

Az elemzés szerint

a cikkünk bevezetőjében felsorolt három jelenség alapvető eltolódást okoz a biztosítási piac szereplőinek üzleti modelljében,

a mesterséges intelligencia és az automatizáció korában a humán tőke lehet az az értékteremtő erőforrás, amely alapján a biztosítók megkülönböztethetik magukat egymástól,

a klímaváltozáshoz kapcsolódó veszélyek hatalmas kockázatot jelentenek az iparág számára, de a fenntarthatósági agenda egyúttal lehetőséget is jelent számukra a tervszerű növekedéshez.

Az EY szerint a koronavírus megmutatta, hogy a biztosítási piac létfontosságú, nem csupán az egészséges gazdasági fejlődés és a pénzügyi jólét fenntartásához, hanem mindahhoz, amit az emberek a legnagyobb értéknek tartanak maguk körül. A biztosítási piac vezetői által most meghozott döntések és megtett lépések jelentős mértékben határozzák meg az iparág jövője mellett milliárdok életét és megélhetését is a bolygón.

Az ökoszisztémák létrejötte és a nyílt biztosítás („open insurance”) elterjedése, a munkaerő-transzformáció, valamint a fenntarthatóság hármasa mellett más jelenségek is kihatnak a biztosítók működésére:

továbbra is parancsoló szükségszerűség a biztosítók számára a költség- és tőkeoptimalizáció, ahogy néhány vezető biztosító közelmúltbeli eszközeladása is bizonyítja,

az életbiztosítóknak okosan kell befektetniük azokat a többletforrásokat, amelyeket az elmúlt években gyűjtöttek,

a vagyon- és felelősségbiztosítások területén pedig az egyre keményebb piaci körülményekből kell előnyt kovácsolniuk.

A központi folyamatok digitalizációja, a felhőbe költözés és a rugalmas vállalati, kapcsolati modellek alkalmazása továbbra is feladata lesz a biztosóknak. A piaci környezet ugyanakkor széttöredezett: konvergencia, intenzív verseny (többek között a nem tradicionális szereplők részéről) és széleskörű együttműködés egyaránt jellemzi.

A piac húzóerejeként működő szereplők vagy partnerként, vagy felvásárlási célpontként fognak tekinteni a legígéretesebb insurtech cégekre, és mivel a bankok és alapkezelők is egyre több védelmet nyújtó terméket kínálnak, holisztikus pénzügyi értékajánlatokat alakítva ki ügyfeleik számára, a biztosítóknak is választaniuk kell az együttműködés és a verseny között. A biztosítóknak a legnagyratörőbb terveiket kell követniük és átfogó, gyors változtatásokat kell végrehajtaniuk, hogy a koronavírus-járványban és az egyre nagyobb klímakockázatok közepette is szolgálni tudják a szükségben lévő embereket.

1. Nyílt biztosítás és ökoszisztéma

Magyarázatot igényel a két fogalom:

a nyílt biztosítás (open insurance) a nyílt pénzügyi megoldások részhalmazának tekinthető. Általában a biztosításhoz kötődő adatok és más típusú személyes információk különböző szervezetek közötti megosztására és kezelésére utal programozási interfészek, a bankoknál is ismert API-k segítéségével. A nyílt biztosítás „tulajdonossá” teheti az ügyfeleket saját adataik felett, és megadhatja nekik a lehetőséget arra, hogy specifikálják, mely vállalatok mely róluk szóló információkat mely célokra használhatják fel,

a nyílt pénzügyi megoldások részhalmazának tekinthető. Általában a biztosításhoz kötődő adatok és más típusú személyes információk különböző szervezetek közötti megosztására és kezelésére utal programozási interfészek, a bankoknál is ismert API-k segítéségével. A nyílt biztosítás „tulajdonossá” teheti az ügyfeleket saját adataik felett, és megadhatja nekik a lehetőséget arra, hogy specifikálják, mely vállalatok mely róluk szóló információkat mely célokra használhatják fel, az ökoszisztémák olyan vállalatok közötti hálózatok, amelyek az ügyféligények szélesebb körének kiszolgálása érdekében működnek együtt, például széleskörű szolgáltatási élményt biztosítanak az alapvető szolgáltatás köré csoportosítva, vagy egyszerre több pénzügyi terméket és szolgáltatást egy centralizált ponton keresztül kínálnak.

Ahogy a definíciókból is kiderül, e kettő nem elsősorban szabályozói kérdés, hanem a biztosítók és az ügyfelek hosszú távú kapcsolatát alapjaiban meghatározó jelenség, amely nem egyszerűen a digitalizációról, sokkal inkább a szélesebb ügyfélélményről és a személyre szabott pénzügyi értékteremtésről szól, és így a keresztértékesítés kitágulásától a differenciált árazásig sok mindent érint. Bár az EU-és a helyi szabályok ezzel kapcsolatban még kiforratlanok, az EY arra biztatja a biztosítókat, hogy a bankokhoz hasonlóan mielőbb vágjanak bele ezekbe az innovációkba, amelyek számos feltörekvő piacon nem most kezdődtek. 2022 közepére várható az Európai Bizottság javaslatcsomagja egy új open finance keretrendszerről, beépítve a szélesebb adathozzáférésre vonatkozó kezdeményezéseket.

A biztosítók előtt álló egyik legegyértelműbb növekedési lehetőséget jelenti, hogy a tanácsadócég felmérése szerint globálisan a fogyasztók 75%-a változtatni szeretne a személyes pénzügyein a pandémia hatására:

77% olyan biztosításokat szeretne, amely állja a kórházi ellátás költségeit,

74% olyan életbiztosításokat szeretne, amelynek tartaléka vészhelyzet esetén hozzáférhető,

66% állásvesztés esetén jövedelemkiesés ellen biztosító szolgáltatást szeretne,

66% a személyre szabottabb egészségügyi adatokért testre szabottabb árazást támogatna.

A biztosítók vezetői által a 2021-es felmérés szerint érzékelt két legnagyobb trend az ügyfelek elvárásainak és élményeinek megváltozása (62%), illetve a techonlógiai és digitális innovációk felgyorsulása (57%).

Az EY szerint ezeket a változásokat 1. a szervezet tetejéről kell ösztönözni, 2. nagyot kell álmodni, de a legkisebb lépésekkel is érdemes elkezdeni, 3. aktív együttműködést kell kialakítani a szabályozókkal, 4. fel kell készülni a szervezeti hatásokra, 5. technológiailag és adatvagyon szempontjából is erős alapokra kell építeni.

2. Munkaerő-transzformáció

Már a pandémia előtt is átalakulóban volt a munkaerő szerepe a biztosítóknál, gondoljunk csak a biztosítók egy részénél végbement agilis átállásra vagy az automatizáció felértékelődésére, a pandémia azonban sok szempontból új helyzetet teremtett.

A biztosítók alkalmazottai gyorsan átálltak az otthoni munkavégzésre, mára viszont feladattá vált a vállalati kultúra és a munkavállalói élmény erősítése, javítása. Ehhez képest az EY 2021-es vezérigazgatói felmérésben a biztosítói vezérigazgatók kevesebb mint 5%-a jelölte meg a változást meghatározó három legfontosabb prioritás között az alkalmazottak és a tehetség szerepét, miközben az összes vállalati CEO körében ez az arány 26% volt.

A munkaerő-transzformáció a társadalmi és zöld ügyek erőteljesebb felkarolását, a diverzitás és az inkluzitivitás erősödését is magával kell, hogy vonja, ezzel a fiatalabb munkaerő is könnyebben megszerezhető, megtartható. A legalább 1000 főt alkalmazó amerikai munkáltatók 69%-a tervezi azt, hogy növeli a vállalati juttatások számát a következő 5 évben.

A biztosítók számára a legnagyobb kérdés továbbra is az, hol találják meg a tehetségeket. Nincs a kérdésre egyetlen válasz, a társaságoknak az alábbiak kombinációjában érdemes gondolkodniuk:

belső fejlesztési programok (különösen a hibrid és távoli munkavégzésre vonatkozóan),

külső munkaerő bevonása,

a tehetségek „akvizíciója”, az úgynevezett “acqui-hires” alkalmazása,

partnerségek, közös vállalatok, együttműködések kialakítása insurtech és más tecnológiai cégekkel, platformokkal,

digitális innováció és megnövelt automatizáció.

Míg 2019-ben a 20 legnagyobb globális biztosító kezdeményezéseinek még csak a 2%-a irányult technológiai cégekkel való együttműködésre, 2021-ben már 44% volt az arányuk.

Az EY felmérése szerint a biztosítók alkalmazottainak

90%-a számára fontos a rugalmasság a munkavégzés helyét illetően,

89%-a számára fontos a rugalmasság a munkavégzés idejét illetően,

54% valószínűleg elhagyná a biztosítót, ha a rugalmassággal kapcsolatos elvárásai nem teljesülnek,

és átlagosan heti 2,9 napot dolgoznának távolról: ez Dél-Amerikában 2,8, az észak-amerikai, európai, afrikai, közel-keleti és indiai régióban 2,7, Ázsia és Óceánia más régióiban 2,6.

A biztosítók számára egyre fontosabb a tehetség rugalmas felhasználhatósága: a „talent liquidity” fogalma arra utal, hogy a képességeket és erőforrásokat oda tudja csoportosítani a szervezet, ahol üzleti szempontból és az értékteremtési lehetőségek felől nézve szükség van rá. Két érdekes adat ehhez kapcsolódóan: a World Economic Forum felmérése szerint a globális munkaerő 40%-át kell átképezni, a biztosítók teljes munkaidős alkalmazottainak pedig jelenleg még csak a 8%-a rendelkezik digitális szereppel.

Az EY szerint a munkaerőt érintő változásokat 1. az aktuális munkaerő-kínálat és a jövőbeni szükségletek felmérésével kell kezdeni, majd 2. a kínálati oldalt kell fejleszteni, 3. érteni kell a munkaerő-stratégiára vonatkozó tervek várható hatásait, 4. azonosítani kell a lehetőségeket az emberi közreműködés és a high tech kombinációjával, 5. Újra kell gondolni a teljesítménymenedzsmentet és a visszamérést, az ügyfélközpontúság felértékelésével.

3. Fenntarthatóság

A klímaváltozás elleni küzdelem történelmi lehetőséget ad a biztosítási piacnak arra, hogy élharcossá váljon. Ennek egyik első lépése, hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók a COP26 klímavédelmi csúcson megalakították a Net-Zero Insurance Alliance-ot, amelynek célja, hogy a biztosítói portfóliók nettó kibocsátása 2050-re zéró legyen.

Az értékláncon belül számos területre kihat mindez, jelenleg leginkább

a tőkebefektetések, a vállalati infrastruktúrák, a vállalati kommunikáció, az emberi erőforrás / vezetés, kockázatkezelés területén

érvényesül a hatásuk, a következő két évben azonban a legnagyobb mértékben

az árazás, az ügyfélkiszolgálás és értékesítés, a passzív viszontbiztosítások, a teljesítménymenedzsment, a kárfeldolgozás, a termékfejlesztés

területén értékelődik fel a jelentősége.

A legnagyobb várható hatása miatt az ESG betűszón belül az E, vagyis a környezeti ügyek állnak a biztosítók fókuszában, a társadalmi ügyek azonban ugyanolyan sürgetőek a tanácsadócég szerint.

A globális vagyonnak tipikusan kevesebb a fele számít biztosítottnak. 2020-ban a gazdasági károkon belül a biztosított vagyon aránya Észak-Amerikában 67%, Európában 34%, Ázsiában 12% volt a Swiss Re adatai szerint. A biztosítóknak a szabályozói nyomás, az eredményességükre és részvényárfolyamukra gyakorolt negatív hatás és a tőkéhez való jövőbeni hozzáférés miatt közvetlen érdekeltségük is van arra, hogy vezető szerepet vállaljanak a klímaváltozás elleni harcban. Egy 2020-as felmérés szerint 48%-ban a szabályozók, 27%-ban a befektetők, 26%-ban a hitelminősítők felől érzik erre vonatkozóan a legnagyobb nyomást a biztosítói vezérigazgatók.

A biztosítókat hamarosan a bankokhoz hasonló, részletes közzétételre fogják kötelezni a hatóságok az ESG-implementációval összefüggésben. A Goldman Sachs felmérése szerint 69%-ban a megbízható és sztenderdizált adatok megléte, 51%-ban a befektetési céloknak megfelelő termékek hiánya jelenti ebben a fő kihívást.

A fenntarthatósági akciótervek részeként az EY hét fontos javaslatot fogalmaz meg tanulmánya végén: 1. a fenntarthatóságot össze kell kapcsolni az általános üzleti célokkal és stratégiával, 2. meg kell határozni az „útitervet”, 3. el kell köteleződni arra, hogy a szervezet a megoldás része legyen. 4. meg kell határozni a visszamérés paramétereit, transzparenciát kell kialakítani és össze kell vetni az eredményeket a viszonyítási pontokkal, 4. fejleszteni kell az ESG-ratingeket és biztosítani kell az inkluzivitást, 6. bele kell ágyazni az ESG-stratégiát a mindennapi működésbe, 7. a termékfejlesztésnek a biztosítási lefedettség növelésére kell irányulnia.

Címlapkép: Gary Hershorn/Getty Images