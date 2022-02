3 milliárdos zöldkötvény-kibocsátás a Deltaplastnál

Sikeres kötvénypiaci aukciót bonyolított le pénteken 3 milliárd forint értékben a Deltaplast. A jegybank Növekedési Kötvényprogramjának keretében végrehajtott tranzakció során a társaság a fenntartható gazdasági fejlődés szempontjait kiemelten figyelembe véve, zöld kötvényt bocsátott ki.

A 10 éves futamidejű kötvényekre nagyon jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott, a társaság hitelképességét a BCRA vizsgálta, és a hazai piacon is kiemelkedően jónak számító BB+ rating-re minősítette. A zöld minősítést az ISS second party opinion kiadásával validálta.

A menedzsment képviseletében Csengery Zsolt, az igazgatóság elnöke elmondta, hogy az NKP keretében kiemelt céljuk volt a cég fejlesztéséhez szükséges források megszerzése és a környezetbarát-, zöld- ill. fenntarthatósági célok optimális összehangolása. Ezzel megteremtődött a cégcsoportszintű finanszírozási stabilitás, valamint a fogyasztók, partnerek és a menedzsment számára egyaránt fontos fenntarthatósági szempontok megjelenítése is. Különösen a jelenlegi, hektikusan változó pénzpiaci és kamatkörnyezetben van jelentősége a sikeres forrásbevonásnak. Az NKP kedvező feltételrendszere és a befektetők bizalma nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a cégcsoport a jövőben is hosszútávon sikeresen és stabil finanszírozási környezetben tevékenykedhessen.

A tranzakció pénzügyi- és zöld minősítési tanácsadója egyaránt a Credit Management Group volt. A kibocsátás során a tranzakciós jogi tanácsadói feladatokat a KCG Partners látta el.

A hitelminősítés folyamata során és a kapott rating-ben is visszatükröződött a cég erős és hatékony szervezeti felépítése, valamint erős üzleti modellje. Már részleteiben is kicsiszolt, hatékony együttműködésünk van a köténykibocsátás során is a tranzakcióban résztvevő partnerekkel, amit azért érdemes kiemelni, mert itt a hitelminősítés mellett a kötvény zöld minősítését is el kellett végezni. Ez alapján is elmondhatom, hogy a hitelminősítés standardokhoz képest is rendkívül gyors és emellett szakmailag is élvezetes folyamat volt számunkra is a komplex tranzakció lebonyolítása. – tette hozzá a közlemény szerint Schmidt Ákos, a Credit Management Group ügyvezető partnere.