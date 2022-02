Remekelnek a tengerentúli tőzsdék az ukrán-orosz helyzet lazulása után

Az elmúlt hónapokban jelentősen megváltozott a részvénypiaci hangulat, elsősorban a magas infláció és az erre adott jegybanki válaszok aggasztják a befektetőket, a kockázatokhoz pedig az orosz-ukrán konfliktus is hozzátesz. Nem csak a kisbefektetők érzik a változás szelét, hanem a Wall Street-i elemzőházak is, amik közül az örök optimista Goldman Sachs is visszavágta a tőzsdei előrejelzését, ráadásul olyan forgatókönyveket is felvázolt, amelyben még nagyon csúnya részvénypiaci esés jöhet, ha a vártnál agresszívabb kamatemelésekre kényszerül a Fed az elszálló infláció miatt.