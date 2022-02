Benzinkutak a csőd szélén

A benzinárstop a csőd szélére sodorhatja a kisebb kutakat és közben az esetleges üzemeltetés-átadás körül is sok a kérdőjel. A Mol kiskereskedelmi igazgatója azt mondta az ATV Híradónak: csak a veszélyhelyzet végéig veszik át azoktól az üzemeltetést, ahol erre szükség van.

Főleg péntektől keseríti meg a benzinkút-tulajdonosok életét a hatósági ár. Az üzemeltetők ugyanis többet fognak fizetni a benzinért és gázolajért, mint amennyiért eladhatják az árstop miatt - számolt be az ATV Híradója. Az ENVI Group-hoz tartozó kutak már most is ráfizetnek.

“A kormány kijelöl egy üzemeltetőt, aki díjmentesen üzemelteti a saját tulajdonunkat. És utána nincs tisztázva, hogy ebbe a magántulajdonba akár foglalkoztatottként maradhatunk-e, vagy földönfutóvá válunk, illetve nincs tisztázva, hogy ezt a magántulajdonunkat egyáltalán visszavehetjük” - mondta Egri Sándor, a társaság ügyvezető igazgatója a csatornának.

Hogy mennyi töltőállomás kerül a céghez az még kérdés, az esetleges átvételekről azonban a Mol folyamatosan egyeztet a szaktárcával. A Mol kiskereskedelmi igazgatója hangsúlyozza: senkit nem akarnak elküldeni, és a benzinkutakra sem akarják rátenni a kezüket. "Maximum a veszélyhelyzetnek a végéig kellett egyébként ebben a nyilatkozatban azt vállalnunk, hogy az átvett kutakat üzemeltetjük" - emelte ki Orosz András.

Az ügyben megszólalt a kormánypártok frakcióvezetője is. Kocsis Máté csütörtökön azt nyilatkozta, hogy az elmúlt évek gazdasági növekedése ebben a szektorban is érezhető volt, "tehát joggal feltételezheti a pénzügyi kormányzat, hogy átmeneti időre azért ez olyan fokú károkat nem okoz, mint amelyet sokan mögé szeretnének képzelni". Ezzel megerősítette azokat a korábbi híreket, miszerint a Pénzügyminisztérium nem készül kompenzációra a benzinkutak esetében.

Címlapkép forrása: Getty Images