Várva várt újdonság érkezik az iPhone-okra az új frissítéssel

Az Apple a következő iPhone szoftverfrissítéssel végre megold egy a járvány eleje óta a felhasználók széles körében jelen lévő problémát: akkor is működni fog a telefon arcfelismerő megoldása, ha épp maszk van rajtunk – írja a Bloomberg.

A Bloomberg cikke szerint a maszkos arcokat is felismerő Face ID (azaz az iPhone-ok és iPadek alcfelismerő megoldása) a következő 15,4-es iOS frissítéssel érkezik az eszközökre, a frissítést valamikor március közepe táján élesítheti az Apple.

Az Apple 2017-ben mutatta be a Face ID arcfelismerőjét az iPhone X új funkciójaként, a covid-járvány alatt ugyanakkor a maszkviselési kötelezettség miatt sok fejfájást okozott a megoldás azzal, hogy a maszkos arcokat - érthető módon – nem tudta azonosítani a szoftver.

Az Apple a szóban forgó frissítéssel mutathat be egy másik érdekes funkciót is, az úgynevezett „Universal Controlt”, amely azt teszi lehetővé, hogy egyetlen egérrel vagy billentyűzettel több egymás mellett lévő eszközt is irányítsunk.

A címlapkép forrása: Getty Images