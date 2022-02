Nincs megállás, ma is folytatódhat az esés a tőzsdéken

Az elmúlt hetekben elsősorban az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatos hírek határozták meg a piaci hangulatot, tegnap a negatív híráram mellett jelentős esést lehetett látni a tőzsdéken, majd a piaczárás után érkezett a hír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte a kelet-ukrajnai szakadár területek önállóságát , majd "Békefenntartó missziót” hirdetett a szakadár területekre, amelyre hivatkozva orosz katonák hatoltak be Ukrajnába – ebben pedig sokan azt látják, hogy jelentős nőtt a háború tényleges kirobbanásának valószínűsége. Minderre a tőzsdék természetesen eséssel reagáltak, Ázsiában is negatív volt a hangulat, és az előjelek alapján az európai tőzsdéken is komoly eséssel indulhat a nap.