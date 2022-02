Szakad a magyar tőzsde, szabadesés után rántották vissza az OTP-t

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Az amerikai tőzsdék hétfőn zárva tartottak.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,65 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 3,23 százalékot esett, míg a CSI 300 0,28 százalékos mínuszban van.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,27 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,42 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 1,45 százalékot eshet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is jelentősen eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma már itthon is beindulnak a dolgok: megismerjük a költségvetés januári alakulásának pontos részleteit, látni fogjuk, hogyan jött össze a méretes többlet a januári büdzsében. Ezen kívül ma lesz még a jegybank kamatdöntő ülése is. Külföldön a német Ifo-indexre és az amerikai BMI-re érdemes figyelni, de említést érdemel a Conference Board lakossági konjunktúraindexe is, a magas infláció és a lakossági kamatok emelkedése ugyanis már érezteti hatását az amerikai fogyasztók körében.

2022. február 21-27. makronaptár Magyar makrogazdaság február 22. kedd 11:00 PM Részletes ÁHT jan. február 22. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció február 22. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés február 22. kedd 15:00 MNB Közlemény február 23. szerda 9:00 KSH Keresetek dec. február 24. csütörtök 9:00 KSH Lakásépítési engedélyek 2021 február 24. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) február 24. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció február 24. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) február 25. péntek 9:00 KSH Munkanélküliség jan. Nemzetközi makrogazdaság február 21. hétfő 2:15 Kína Kamatdöntés február 21. hétfő 9:15 Franciao. BMI feb. február 21. hétfő 9:30 Németo. BMI feb. február 21. hétfő 10:00 EU BMI feb. február 21. hétfő 10:30 UK BMI feb. február 22. kedd 10:00 Németo. Ifo-index feb. február 22. kedd 15:45 USA BMI feb. február 22. kedd 16:00 USA CB hangulatindex feb. február 23. szerda 11:00 EU Infláció (második becslés) jan. február 24. csütörtök 14:30 USA GDP (második becslés) Q4 február 25. péntek EU Eurócsoport-ülés február 25. péntek 8:00 Németo. GDP (második becslés) Q4 február 25. péntek 11:00 EU A Bizottság hangulatindexe feb. február 25. péntek 14:30 USA PCE-infláció jan. február 25. péntek 14:30 USA Tartós javak rendelésállománya jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 3,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 14,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 4,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 12,4 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 23,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 079,18 0,0% -1,4% -0,5% -6,2% 8,2% 64,3% S&P 500 4 348,87 0,0% -1,2% -1,1% -8,8% 11,3% 83,9% Nasdaq 14 009,54 0,0% -1,8% -3,0% -14,2% 3,2% 161,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 26 910,87 -0,8% -0,6% -2,2% -6,5% -10,4% 38,8% Hang Seng 24 170,07 -0,6% -1,6% -3,2% 3,3% -21,1% 0,9% CSI 300 4 634,31 -0,4% 1,8% -3,0% -6,2% -19,8% 33,1% Európai részvényindexek DAX 14 731,12 -2,1% -2,5% -5,6% -7,3% 5,3% 23,1% CAC 6 788,34 -2,0% -0,9% -4,0% -5,1% 17,6% 38,9% FTSE 7 484,33 -0,4% -0,6% -0,1% 1,4% 13,0% 2,9% FTSE MIB 26 050,03 -1,7% -1,4% -3,7% -4,7% 12,6% 36,8% IBEX 8 488,9 -1,2% -1,0% -2,4% -2,6% 4,1% -11,2% Régiós részvényindexek BUX 48 470,72 -3,5% -5,4% -7,1% -4,4% 10,0% 41,2% ATX 3 730,84 -2,2% -4,1% -3,4% -3,4% 24,2% 32,5% PX 1 402,41 -2,3% -3,1% -1,1% -1,7% 33,0% 43,9% WIG20 63 605,74 -3,2% -3,8% -8,2% -8,2% 8,3% 7,2% Magyar blue chipek OTP 15 860 -4,5% -8,9% -8,3% -4,5% 18,1% 68,8% Mol 2 558 -2,1% -3,4% -4,7% 1,5% 14,9% -3,3% Richter 7 640 -4,3% -3,2% -9,7% -12,4% -12,2% 14,4% Magyar Telekom 431 -0,5% -0,1% 2,1% 4,7% 4,4% -17,3% Nyersanyagok WTI 91,07 0,0% -4,6% 4,9% 21,1% 50,6% 67,6% Brent 96,75 3,7% 0,1% 10,0% 23,4% 53,7% 69,1% Arany 1 896,39 0,1% 1,6% 3,5% 4,1% 6,2% 53,6% Ezüst 23,93 -0,1% 0,6% -1,7% 2,8% -12,9% 32,6% Devizák EURHUF 356,4400 -0,3% -0,2% -0,5% -3,3% -0,6% 16,1% USDHUF 314,4320 -0,3% -0,4% -0,4% -3,0% 6,4% 7,9% GBPHUF 429,0549 0,1% 0,4% 0,1% -2,3% 3,5% 17,8% EURUSD 1,1336 0,0% 0,2% -0,1% -0,3% -6,5% 7,6% USDJPY 115,1500 0,0% -0,4% 1,3% 0,0% 9,1% 1,3% GBPUSD 1,3608 0,2% 0,7% 0,4% 0,5% -2,9% 9,1% Kriptovaluták Bitcoin 37 076,6 -7,3% -12,8% 1,6% -19,8% -33,8% 3 196,8% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 1,94 0,0% -3,1% 11,1% 29,6% 46,2% -20,1% 10 éves német állampapírhozam 0,17 0,0% -30,5% -269,0% -194,4% -148,8% -44,4% 10 éves magyar állampapírhozam 4,92 0,8% -0,6% 3,4% 7,4% 97,6% 34,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Shutterstock