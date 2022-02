Itt vannak a hazai tőzsdei legek, újra a legjobbakat díjazta a BÉT

Idén is megrendezte a Budapesti Értéktőzsde a tőkepiac kiemelkedő teljesítményeit díjazó gáláját, a BÉT Legeket. A több mint két évtizedes múlttal rendelkező eseményre a BÉT új székházában került sor. A rendezvényt Patai Mihálynak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének, a BÉT elnökének beszéde nyitotta. A BÉT Legek megrendezésével, illetve a díjak odaítélésével a BÉT célja a hazai tőkepiaci szereplők további ösztönzése, ezzel közvetett módon a teljes tőkepiac fejlődésének elősegítése. Az év adatszolgáltatója a Portfolio-t is kiadó Net Media Zrt. leányvállalata, a Portfolio Teletrader Kft. lett, amire nagyon büszkék vagyunk.

Fontos bejelentések hangzottak el a beszédekben

A hazai pénz- és tőkepiac meghatározó szereplőit felvonultató, zártkörű szakmai esemény a tavalyi, hibrid formátum után ismét személyes jelenléttel került megrendezésre, ezúttal a Budapesti Értéktőzsde új székházában. A díjátadó gála Patai Mihálynak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének, a BÉT elnökének nyitóbeszédével vette kezdetét, aki arról beszélt, hogy az olyan gazdasági folyamatokhoz tartozó tőzsdei reakció, mint például az ellátási láncok akadozása, sokkal visszafogottabb volt, mint amennyire indokolt lett volna, ami az elnök szerint annak tudható be, hogy a piaci szereplők optimisták a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. A BÉT-elnök beszédében kitért a tőzsde egyik legfontosabb idei projektjére is, vagyis a BÉT tőzsdére lépésére, Patai Mihály elmondta, hogy

a BÉT tőzsdére lépése a tervek szerint idén májusban megvalósulhat.

Többek között a BÉT tőzsdére lépéséről is beszélgettünk nemrég Végh Richárddal, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával:

A következő beszédet Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója mondta, aki Patai Mihálynál jóval pesszimistább hangnemet ütött meg, és felhívta a figyelmet az orosz-ukrán konfliktusra. A bankvezér azonban kiemelte, hogy jellemzően az ilyen válságesemények csak még inkább megerősítik a vállalatokat. Az elnök-vezérigazgató az OTP kitettségével kapcsolatban is megosztott egy fontos gondolatot, mégpedig azt, hogy

ha mindent elvesztenének Ukrajnában, az is csak 20-24 bázisponttal csökkentené a bank tőkemegfelelését.

Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a beszédében elsősorban a fenntarthatóságot hangsúlyozta, és ismertette a BÉT 2021-2025-ös stratégiai irányait is, amelyről már a Portfolio-nak adott interjújában is beszélt.

A Pénzügyminisztériumot Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár, míg az Innovációs és Technológiai Minisztériumot György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár képviselte az eseményen. György László elsősorban a fenntarthatóságról beszélt, ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az ESG szempontrendszer érvényesítése a kkv program egyik kiemelt eleme a kormány részéről. Egy ESG minősítési rendszer kiépítésére a Budapesti Értéktőzsdét jelölte ki a magyar kormány, a munkálatok pedig már megkezdődtek ezen a téren. A beszédek sorát végül Gion Gábor zárta, aki a járvány alatti gazdasági ösztönzők fontosságát hangsúlyozta, emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a munkanélküliség csak mérsékelten nőtt a járvány ellenére, és a gazdasági teljesítmény is gyorsan visszapattant. Végül a kilátásokkal kapcsolatban az államtitkár elmondta, hogy jelenleg 7500 milliárd forint értékű bejelentett beruházásról lehet tudni, ami a GDP 14 százaléka. Idén 5,9 százalékos növekedéssel számol a kormány, míg a következő években átlagosan 4 százalékos lehet a GDP növekedés.

A díjazottak

A BÉT Legek eseményen a Budapesti Értéktőzsde összesen 26 kategóriában díjazta a jelölteket. A győztesek mezőnye a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló szakmai zsűri véleménye és a tőzsdei vállalatok piaci teljesítménye nyomán alakult ki, míg az év online hazairészvény-kereskedési platformja ezúttal is a felhasználók online leadott szavazatai alapján került kiválasztásra.

Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó elismerést,

az év befektetési szolgáltatója díjat az Equilor kapta.

A tavalyi évhez képest 5 új kategóriában hirdetett nyertest a BÉT. A Növekedési Kötvényprogram főforgalmazója a Magyar Bankholding lett, míg Az év alaptőke-emelése befektetési szolgáltató díjat az OTP, a Hosszú távú árfolyam emelkedést elérő vállalatnak járó elismerést pedig a 4iG vihette haza. További két újonnan bevezetett kategória a BÉT középvállalati piaca, a BÉT Xtend teljesítményeit hivatott díjazni – Az év feltörekvő vállalata a BÉT Xtend piacon címet a Gloster nyerte el, a BÉT Xtend különdíjjal pedig a platform történetének első szintlépését produkáló Megakrán gazdagodott.

Visszatért továbbá számos, a korábbi évekből már jól ismert, jelentős presztízzsel bíró elismerés. A Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díj esetében első alkalommal alakult ki holtverseny – az Alteo, a PannErgy, valamint a Magyar Telekom osztozott a díjon.

Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója kategóriában az OTP győzedelmeskedett, míg másodikként a Mol, harmadikként pedig a Richter ért célba. Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cégei is elismerésben részesültek, a dobogó felső fokára a Wood állhatott fel, második helyezettként a Concorde Értékpapírt díjazták, a harmadik helyért járó díjat pedig az Erste Befektetési Zrt. vehette át. Az év alaptőke-emelése kategóriában duplázott az AutoWallis, a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is az autóipari társaság vihette haza a BÉT Legek díjat.

Több olyan kategória is volt, ahol a díjakat a Portfolio transzparencia felmérése alapján osztottak ki, az évek óta visszatérő kibocsátói transzparencia díj kategóriát a BÉT idén is két részre bontotta. A Kibocsátói transzparencia címet idén is az a large cap vállalat nyerhette el, amely a hazai befektetők véleménye szerint a legátláthatóbb tőzsdei vállalatnak bizonyult. A kategória idei nyertese az OTP Bank, amely évek óta stabil pozíciót foglal el a top5 legtranszparensebb hazai társaság listáján.

Tavaly márciusban került be a BUX indexbe az Alteo, így az idei transzparencia-felmérésben szerepelt először a vállalat és rögtön az első helyen debütált, a hazai piaci szereplők ítélete szerint a legtranszparensebben működő hazai mid-cap vállalat. Különösen az alkalomszerűen adott, ad-hoc információk minősége és a kapcsolattartó alkalmassága alapján értékelték kiemelkedően jóra a társaságot a válaszadók. Érdemes megemlíteni, hogy bár a transzparencia-felmérésben tavaly még nem szerepelt, de a befektetői kapcsolattartó szavazáson már akkor előkelő helyen végzett az Alteo.

Az elmúlt két évben, amióta a befektetői kapcsolattartói díjat kiosztja a BÉT, rendre a Mol befektetői kapcsolatok vezetője vehette át az elismerést, idén azonban az a különleges helyzet állt elő, hogy a díjjal két szakembert is jutalmaztak, akik közül az egyikük egy mid cap-cég befektetői kapcsolattartója és gazdasági vezérigazgató-helyettese. Karakó Tamás, az ANY Biztonsági Nyomdától és Pataki Sándor, az OTP-től kapta idén a legjobb befektetői kapcsolattartónak járó BÉT Legek díjat..

Az év hazairészvény-kereskedési platformja kategória nyertesére idén is online szavazás keretében szavazhatott a közönség. A legtöbb voksot elnyert online kereskedési rendszer a tavalyi évhez hasonlóan ismét a KBC Securities WebBroker/MobilBroker platformja lett.

Az év adatszolgáltatója a Portfolio-t is kiadó Net Media Zrt. leányvállalata, a Portfolio Teletrader Kft. lett, amire nagyon büszkék vagyunk. A díj hivatalos indoklásában az szerepel, hogy a Portfolio Teletrader Kft. 2021 folyamán, mind a professzionális, mind a lakossági végfelhasználók tekintetében, stabil és folyamatos növekedést tudott felmutatni, továbbá a lokális piac legmeghatározóbb adatszolgáltatója, ezért lett a kategória első helyezettje.

