Elindult a háború Ukrajna ellen, az amerikai befektetőket ez szemlátomást nem aggasztotta

Portfolio 2022. február 24. 22:46

Tegnap még úgy tűnt, hogy az orosz-ukrán konfliktusban egy relatíve enyhe kimenetelekkel járó forgatókönyv valósulhat meg, és átmeneti megnyugvás jöhet a tőzsdéken, ezt azonban alaposan átírta Vlagyimir Putyin csütörtök hajnali bejelentése, az orosz elnök ugyanis engedélyt adott Ukrajna megtámadására. A hírre hevesen reagáltak a tőkepiacok, az ázsiai részvénypiacok estek, az európai tőzsdéken is kiadós esést láthatunk, két számjegyű mínuszban zárt a magyar tőzsde, szektorszinten elsősorban a nagybankokat és a légitársaságokat adták a befektetők. A tengerentúlon is eséssel indult a nap, az európai részvénypiacokhoz hasonló pánikszerű eladásokat viszont nem láthattunk a kereskedési idő első felében. A nap végére valósággal kilőtt a Nasdaq, nagyot hajrázott az S&P 500 és végül a Dow Jones is pluszban tudott zárni. Emellett a kriptoeszközöket is megütötték, közben meredeken emelkedik az olaj ára, a befektetők pedig veszik az aranyat.