Így támogatja a Twitter az ukránokat

Az angol és ukrán nyelven írt tweet thread javaslatokat tartalmaz a fiókok deaktiválására is, amennyiben ez bizonyulna a legbiztonságosabb lépésnek. A vállalat arra kérte a felhasználókat, hogy alkalmazzanak kétfaktoros hitelesítést, erősebb jelszavakat, valamint e-mailes és a telefonos visszaigazolást a jelszó-visszaállításhoz.Továbbá azt tanácsolta a felhasználóknak, hogy legyenek óvatosak a személyes adatok megosztásával, és tiltsák le a tweet helyadataikat.

A Twittert és másik közösségi média cégeket, például a Facebook tulajdonos Metát, korábban már érték éles kritikák amiatt, hogy a múltban lassan reagáltak a politikai konfliktusokra és az államilag finanszírozott dezinformációs kampányokra. 2020-ban a vállalat több tízezer olyan propaganda-gyártó fiókot távolított el, amelyek Oroszországhoz, Kínához és Törökországhoz kötődtek.

When using Twitter in conflict zones or other high-risk areas, it’s important to be aware of how to control your account and digital information. Every situation is different, so here are some things to consider: