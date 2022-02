Reuters: mégis megléphetik Oroszország leválasztását a globális bankrendszerről, akár már napokon belül

Kanada, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az Európai Unió nyilatkozata szerint a szankciók következő körében megléphetik Oroszország leválasztását a globális bankközi pénzügyi elszámolási rendszerből, ami a Reuters szerint néhány napon belül megtörténhet.

Olaszország, amely az egyike volt azon EU-s országoknak, aki korábban ellenezte, pénteken közölte, hogy nem fogja megvétózni a javaslatot és ígéretet tett arra, hogy együttműködik a többi európai országgal.



Németország szintén nyitott arra, hogy Oroszországot leválasszák a SWIFT-ről, de az ország pénzügyminisztere, Christian Lindner hozzátette, hogy számításba kell venni a következményeket a német gazdaságra.

Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau erősen támogatja az intézkedést, Nagy-Britannia miniszterelnöke, Boris Johnson pedig azonnali lépésre szólította fel az országokat – írja a Reuters. A Fehér Ház szóvivője, Jen Psaki hozzátette, hogy Oroszország lekapcsolása a SWITF-ről egy opció, ami terítéken van. Más, a Reuters által meg nem nevezett amerikai források szerint további szankciók várhatók a nyugati országoktól, ha Kijev elesik.

Nem csoda, hogy az európai országok, illetve a piaci szereplők eddig ódzkodtak a SWIFT-szankciótól, ugyanis az nem csak az oroszoknak, hanem Európának is több ponton is fájna, károkat okozna. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk, a lényeg, hogy egyrészt a több ország bankszektora jelentős kitettséggel rendelkezik Oroszországban, és a SWIFT használatával fizetnek az oroszoknak a földgázért, kőolajért, így részben lábonlövés is lenne a szankció Európának. A SWIFT egyébként a bankok nemzetközi kommunikációs hálózata, mely segítségével évente több száz milliárd dollár mozdul a világon.

Korábbi sajtóhírek szerint Németország és Olaszország mellett Magyarország, valamint Ciprus is azon országok között volt a csütörtök éjjeli EU-csúcson, amelyek a puhább uniós szankciókat támogatták az oroszokkal szemben, hogy legyen még mozgástér egy harmadik szankciós csomaghoz is. A Politico Magyarországot nem említette az ezzel foglalkozó a hírfolyamában, csak a németeket, olaszokat és osztrákokat.

Címlapkép: Tüntetések Rómában, forrás: Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images