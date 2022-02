Súlyos döntés készül: befagyaszthatja az oroszok pénzügyi vagyonát Svájc

„Nagyon valószínű”, hogy a hétfőn összeülő svájci államtanács meghozza azt a döntést, hogy az orosz hátterű pénzügyi vagyonokat zárolja az országban – közölte egy vasárnap esti tv-műsorban a svájci elnök.

Mindez kifejezetten nagy jelentőségű döntés lenne, hiszen Svájc hivatalosan semleges ország, de nagyon komoly nyomás nehezedik rá külföldről és otthonról is (szombaton évtizedek óta nem látott méretű, legalább húszezres békemenet volt Bernben), hogy lépjen fel erőteljesen az oroszokkal szemben és kövesse az uniós irányvonalat, a vagyonok befagyasztását.

A svájci elnök a Reuters tudósítása szerint azt is jelezte az adásban, hogy a vagyon befagyasztás mellett természetesen próbálják a diplomáciai utat is elősegíteni, így felajánlotta az orosz-ukrán tárgyalásokra az országa helyszíneit is.

A svájci kormány a múlt héten immár 363 főre és 4 cégre bővítette „figyelőlistáját”, akiket/amiket az EU már a szankciós listájára tett.

A svájci jegybank adatai szerint 2020 végén az oroszok mintegy 11,2 milliárd dollárnak megfelelő pénzügyi vagyont tartottak az országban.

A vagyon befagyasztás másik (orosz) oldali lépése:

