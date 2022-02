Kevesebb költség, több vásárló és boldogabb dolgozók - Üzleti érdek is a fenntarthatóság

Üzleti szempontból is megéri fenntarthatónak lenni, a versenyelőny és a fogyasztói elvárások is már támogatják a vállalatok fenntarthatósági átállását, nem beszélve a megspórolt energia-, vagy esetleg szállítási költségekről, valamint a munkavállalók elégedettségéről. Két skandináv vállalat, a VELUX és az IKEA mutatta be egy mai beszélgetésen, hogy mit jelent számukra a fenntarthatóság és ez miként csapódik le a működésükben.

Üzleti szempontból is megéri fenntarthatónak lenni

"Rövid távon versenyelőnyt jelent, ha egy vállalat fenntarthatóan működik" - mondta el Mészáros Krisztián, a VELUX kelet-közép-európai regionális alelnöke , majd hozzátette, hogy a fenntarthatóság ma már egyébként sem választható lehetőség, hanem a jövőt megalapozó gazdaságfejlesztési irány.

Kőszegi András, egyetemi tanár, fenntarthatósági és márkaszakértő azt kérdezte a beszélgetés rséztvevőitől, hogy létezik-e Magyarországon valós fogyasztói igény a fenntartható termékekre. Mészáros Krisztián egy tavaly végzett felmérés eredményeit mutatta be, amelyből kiderült, hogy a magyarok (elméleti hajlandóság alapján) jobban törődnek a fenntarthatósággal, mint a szomszédos országok vásárlói, amikor a lakásfelújításhoz szükséges termékeket kiválasztják. A hazai válaszadók döntő része, (65 %) hajlandó többet várni egy termékre, ha az fenntarthatóbb. A válaszokból kiderült, hogy Magyarországon egyre fontosabb kérdéssé válik a környezetvédelem, és egyre többen választanak energiatakarékos megoldásokat otthonaikban, amik közül az energiatakarékos eszközök (53%), illetve az energiatakarékos ablakok (48%) a legnépszerűbbek.

Az eseményen Bálint Attila, az IKEA fenntarthatósági vezetője elmondta, hogy a gyártó vállalatok számára a vásárlói döntések meghatározóak, ezért fontos a fenntartható működés és termelés. Ráadásul a fenntarthatósági beruházások megtérülnek, így nem az a kérdés, hogy belevágjanak-e ezekbe, hanem, hogy melyik az a legjobb technológia, amit választaniuk érdemes. A lakberendezési áruház fenntarthatósági törekvései a termék teljes életútját érintik, aminek része a megújuló anyagokból készült termékek előállítása és eljuttatása fair ellátási láncon keresztül a vásárlókhoz, valamint a bútorok újrahasznosítása. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a cég 2030-ra klímapozitívvá váljon és elérje, hogy a termékei 100%-ban újrahasznosított és/vagy megújuló anyagokból készüljenek. Az átállás már elkezdődött, 2021-ben az értékesítésük harmada a fenntartható kínálatukból származott. Ezen túl, nagy hangsúlyt fektetnek a termékek élettartamának meghosszabbítására, valamint a körkörös üzleti modell fejlesztésére.

A szakértők kihangsúlyozták, hogy a termékek élettartama központi kérdés a fenntarthatóságot illetően, valamint az is, hogy a munkavállalóik is magukénak érezzék a cég céljait, ők is be legyenek vonva a kisebb kibocsátási célok elérésébe.

Szakács-Módos Eszter, a VELUX műszaki igazgatója a gyárban bevezetett konkrét gyakorlatokról beszélt. Elmondta, hogy törekednek arra, hogy minél kevesebb legyen a selejt, az üveg esetében például 3-4%-os megtakarítást tudnak elérni az új technológiák segítségével. Az ablakok gyártásához rengeteg faanyagra van szükségük, ezek kizárólag tanúsított forrásból származhatnak, nem lehet erdőirtásból, természetvédelmi területről származó fa az alapanyagaik között. A gyártás során keletkezett fahulladékot fűtőanyagként használják már 35 éve. Összességében a keletkező hulladék 99%-át valamilyen formában újrahasznosítják, vagy újrahasznosításra küldik, helyben báláznak és tömörítenek, hogy az elszállítással járó lábnyomot is csökkentsék. Az anyagában nem újrahasznosítható hulladékot is külön gyűjtik, ezzel fél százalékot tudtak az elmúlt egy évben javítani az újrahasznosítási arányukon. A fél százalék elérése is rengeteg munkát igényel.

Nem elég ugyanakkor, hogy a vállalatok csak a saját működésükben törekedjenek a fenntarthatóságra, ugyanis a beszállítóik működéséből közvetetten is van kibocsátásuk. A VELUX esetében az új szerződések kötésekor már megkövetelnek a beszállítóktól bizonyos vállalásokat.