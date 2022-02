Tovább dúl a háború keleten - Mibe érdemes menekülni?

Meredeken emelkedik egyes nyersanyagok ára az orosz-ukrán háború eszkalálódása közepette, a búzától az aranyon át az alumíniumig kilőttek a jegyzések. Elsősorban a legújabb európai szankciók és az a körülmény hajtja fel az árfolyamokat, hogy a vezető nyugati hatalmak megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől.

Alaposan felpörögtek az események az orosz-ukrán fronton, dúlnak a harcok, megérkeztek a legújabb uniós szankciók, az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől, egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. Minderre vélhetően nagyon hevesen fognak reagálni a befektetők is a piacnyitás után, komoly esésre lehet számítani a vezető európai és tengerentúli tőzsdéken.

A széleskörű tőkepiaci hangulatromlások során általában az a jellemző, hogy a befektetők keresnek néhány menekülőeszközt, ahol ideiglenesen parkoltathatják a pénzüket a turbulens időszakban - az elmúlt szűk két évben ez a dinamizmus nem igazán volt jellemző a nemesfémek esetében, most azonban úgy néz ki, hogy előszeretettel menekülnek az orosz-ukrán háború elől a befektetők aranyba és ezüstbe.

Előbbi árfolyama jelenleg egy százalékos pluszban van, míg csak februárban 6,2 százalékkal került már feljebb a jegyzés, míg az ezüst jelenleg 0,9 százalékos pluszban van.

"Hacsak nem sikerül áttörést elérni a béketárgyalásokon, úgy véljük, hogy emiatt a nyersanyagáraknak meredeken emelkedniük kell, mivel a kereslet csökkentése most már az egyetlen fennmaradó egyensúlyozó mechanizmus" - írta a Goldman Sachs egy gyorselemzésben.

Bár a fémek és a mezőgazdasági nyersanyagok nincsenek a nyugati döntéshozók közvetlen célkeresztjében, az árak emelkednek, mivel a befektetők arra számítanak, hogy a legújabb intézkedések komoly nehézségeket okozhatnak az ellátási láncoknak, ennél fogva visszaeshet a kínálat. Oroszország és Ukrajna együttesen a világ búzaexportjának negyedét, a kukoricaeladásoknak pedig az ötödét adja, Oroszország emellett számos kulcsfontosságú nyersanyag, többek között alumínium, nikkel, palládium, kőolaj és földgáz jelentős beszállítója.

A búza határidős jegyzése a chicagói árutőzsdén 8,7 százalékkal, a kukoricáé pedig 5 százalékkal került feljebb, míg az alumínium a londoni fémtőzsdén 4 százalékkal ugrott eddig sosem látott szintre,

a Brent kőolaj hordónkénti ára pedig 5 százalékkal 99,2 dollárra ugrott - idén már 27,2 százalékkal került feljebb a jegyzés. Az oroszoknak is a SWIFT-en keresztül fizetnek az európai országok a földgázért és a kőolajért, így ebben is biztosan fennakadásokat fog okozni a nemrég meghozott szankció.

Címlapkép: Sergei Malgavko\TASS via Getty Images