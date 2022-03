A magyar tőzsde is megérezte a háborút, durva visszaesést hozott a február

Ahogy a teljes nemzetközi tőkepiacon, úgy a Budapesti Értéktőzsdén zajló kereskedést is erőteljesen meghatározta az orosz-ukrán háborús konfliktus, illetve annak gazdasági hatásai – a BÉT fő részvényindexe, a BUX index jelentős visszaesést produkált. Ugyan több alkalommal is korrigált az index, a hónapot végül 43 731 ponton zárta, amely 18,2 százalékos csökkenést jelent januárhoz képest. A BÉT részvénypiaci összesített forgalom 852 milliárd forintot tett ki, amely 42,6 milliárd forint napi átlagforgalmat jelent.

A február második felében eszkalálódott orosz-ukrán háborús konfliktus érzékenyen érintette az inflációs nehézségek és a nyersanyagárak emelkedése miatt az utóbbi hónapokban egyébként is rendkívül volatilis tőkepiacokat. Míg az orosz és az ukrán tőzsdén a kereskedés napok óta szünetel, az árfolyamok kilengései a kelet-közép-európai és a nyugat-európai piacokon is jelen voltak.

Mindez a hazai befektetői hangulatra is kifejtette hatását – a Budapesti Értéktőzsde elsődleges részvényindexe, a BUX index 43 731 ponton zárta a hónapot, amely 18,2 százalékos csökkenést jelent januárhoz képest.

A visszaesés a blue chipeket sem kerülte el. Az OTP esetében 30 százalékos zuhanás jelentkezett, míg a Mol és a Richter 5,8, illetve 16,5 százalékos esést produkált. A teljes részvénykereskedés összesített forgalma (duplikált) végül 852 milliárd forint volt, amelynek az OTP adta az 73 százalékát, őt követve sorban a Richter 12,4 százalékkal, valamint a Mol 11,8 százalékkal. A negyedik helyen a Magyar Telekom zárta a hónapot 1 százalékos részesedéssel, az ötödik-hatodik helyen pedig januárhoz hasonlóan ismételten a 4iG és a Masterplast végzett.

Az azonnali részvényszekció összesen 852,2 milliárd forintos forgalmat bonyolított, amely 42,6 milliárd forint értékű napi átlagforgalmat jelent.

A befektetési szolgáltatók közül ismét a Wood generálta a legmagasabb forgalmat 244,4 milliárd forint értékben, míg a második helyen a Concorde végzett 193,4 milliárd forinttal, a dobogó harmadik fokára pedig az Erste Bank állhatott fel 171,9 milliárd forintos forgalommal.

Az első három legnagyobb forgalmat bonyolító befektetési szolgáltató közül a Wood és a Concorde forgalma emelkedett januárhoz képest, míg az Erste forgalma csökkent.

A Wood a forgalom 23,6 százalékát, a Concorde 19,9 százalékát, az Erste pedig 19,3 százalékát adta.

A csökkenő tendenciák és a borús befektetői hangulat mellett két pozitív mérföldkövet is hozott a február a BÉT-en. A BÉT Legek keretében az Értéktőzsde idén is díjazta a hazai pénz- és tőkepiac legkiválóbb teljesítményeit – a BÉT új székházában megrendezett gálaeseményen összesen 26 kategóriában hirdetett győzteseket a BÉT. A kibocsátók köre is bővült a hónap során, a dunaújvárosi építőipari társaság, az Épduferr részvényeivel, a BÉT középvállalati igényekre szabott piacán, a BÉT Xtenden indult meg a kereskedés.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde