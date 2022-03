Itt van, mennyire fáj a Molnak a kormány lépése

Hétfőn jelentették be, hogy a kormány a normál üzemanyagok kiskereskedelmi árplafonja után azok nagykereskedelmi árának maximumát is 480 forintban rögzíti, ráadásul a kormány csökkenti a benzin és a gázolaj jövedéki adóját is, és elengedik a készletezési díjat.

A kormány lépéseire reagálva most a Mol az alábbi közleményt juttatta el a Portfolio-hoz:

A Mol tiszteletben tartja a magyar kormány üzemanyag árazásra vonatkozó döntését, és a kormányrendeletnek megfelelően tájékoztatja ügyfeleit is. Fontos azonban leszögezni, hogy azzal, hogy a magyar kormány maximalizálta az üzemanyagok (95-ös motorbenzin és normál gázolaj) bruttó nagykereskedelmi eladási árát a viszonteladók felé,

a Mol az aktuális árkörnyezetben, az érvényesnagykereskedelmi listaárhoz képest jelenleg 19,5 forinttal kevesebb bevételt könyvel el literenként.

Ez a helyzet azonban a világpiaci helyzetnek és a dollár-forint árfolyam változásának megfelelően változhat: a Brent olaj ára ugyanis folyamatosan emelkedik, 2014 óta először átlépte a 100 dolláros hordónkénti árat a napokban, és a forint is jelentősen gyengült a dollárhoz képest. Mindez a nagykereskedelmi árakra is hatással van. Ügyfeleinknek, beleértve a lakossági fogyasztókat is, azonban továbbra is zavartalanul biztosítjuk mind a 95-ös oktánszámú benzin és a dízel piaci ellátását.

Közben a Brent ára hordónként 110 dollár fölé emelkedett, ami 8 éves csúcs.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images