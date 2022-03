Szorul a hurok a nagy műanyaggyártók nyaka körül - Párizs óta nem látott jelentőségű "zöld megállapodás" jöhet ma létre

"A legnagyobb zöld megállapodás Párizs óta": Az ENSZ jóváhagyja a műanyagról szóló egyezmény ütemtervét

A tagállamok már több mint egy hete tárgyalásokat folytatnak Nairobiban, hogy megállapodjanak egy olyan paktum vázlatáról, amelynek célja az egyre növekvő műanyagszennyezés visszaszorítása, amely az óceánoktól kezdve egészen a hegycsúcsokig terjedő környezeti válságot okoz.

A kormánytisztviselők a mai nap folyamán hagyhatják jóvá azt a határozatot, amely keretet adna a 2024 végéig véglegesítendő szerződésnek - mondta Inger Andersen, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának ügyvezető igazgatója. Hozzátette, hogy a megállapodás csak akkor lesz igazán eredményes, ha egyértelmű és jogilag kötelező erejű rendelkezéseket tartalmaz.

Bármilyen szerződés, amely korlátozásokat vezet be a műanyaggyártásra, -felhasználásra vagy -tervezésre, hatással lenne a nyers műanyagot előállító olaj- és vegyipari vállalatokra, valamint a fogyasztási cikkek óriáscégeire, amelyek több ezer terméket értékesítenek egyszer használatos csomagolásban.

A Reuters hétfőn arról számolt be, hogy egy állásfoglalás-tervezet szerint a műanyagról szóló szerződésnek jogilag kötelező erejűnek kell lennie, és a műanyag "teljes életciklusával" kell foglalkoznia, ami kiterjedhet a gyártásra és a csomagolás kialakítására, valamint a hulladékra is. A határozattervezetben szereplő kifejezések azonban tágak, és az ENSZ kormányközi tárgyaló bizottságának most olyan országokkal és üzleti érdekekkel kell megküzdenie, amelyek ezeket a szavakat a maguk javára fogják értelmezni - mondták a küldöttek.

Franz Perrez, Svájc környezetvédelmi nagykövete utalt az országok közötti megosztottságra: "A vélemények megosztottak, vannak akik ambiciózusak és megoldást akarnak találni, és olyanok, akik bármilyen okból, de nem akarnak megoldást találni" - mondta egy keddi nairobi sajtótájékoztatón. "Együtt kell legyőznünk azoknak az aggodalmait, akik még nem állnak készen ezekre az ambiciózus lépésekre, amelyeket közösen szeretnénk megtenni".

