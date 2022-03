Akárhogy esnek a tőzsdék, ma is vannak olyan termékek, amiket úgy vesznek, mintha nem lenne holnap

Portfolio 2022. március 07. 11:00

Az ukrán háború miatt hetek óta negatív hangulat uralkodik a tőzsdéken, és ez ma sincsen másképp. A vezető európai részvényindexek 4-5 százalékos mínuszban vannak a hétfői kereskedésben, már-már pánikszerű eladásokat lehet látni, szektorokat átívelően. Azonban jó lehetőségek most is vannak a piacon, és bőven lehet találni olyan termékeket, amelyeknek az általánosan negatív tőkepiaci hangulat mellett továbbra is emelkedik. Az elszálló olajárak az olajipari cégeknek kedveznek, és a háborús konfliktussal párhuzamosan nagyot erősödött a védelmi cégek árfolyama is, emellett pedig az olyan klasszikus menekülőtermékek is jól teljesítenek, mint az arany vagy a svájci frank.