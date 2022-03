Soha nem látott mértékben emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon

Az üzemanyagok árplafonjának bevezetése óta nagy figyelem irányul a hazai üzemanyag-kiskereskedőkre, hiszen a kormány lépését követően a magyar kutasok jelentős veszteségeket szenvedtek el, ami több benzinkút bezárásához vezetett, és azzal fenyegetett, hogy országszerte több száz kútnak kell lehúznia a rolót. Erre válaszként a kormány újabb intézkedésekkel a nagykereskedelmi üzemanyagárakat is maximalizálta, a jövedéki adót pedig csökkentette, ezzel bevonva a teherviselők közé a nagykereskedőket és magát az állami költségvetést is - emellett pedig a kiskutaknak literenkénti 20 forintos támogatásáról is döntöttek. Közben az olaj világpiaci ára folyamatosan emelkedik, a forint pedig gyengül a dollárral szemben, melynek eredményeként már jóval többet kellene fizetnünk a benzinért és a gázolajért az árplafon nélkül, főleg

hogy szerdán újabb áremelkedés jön.

Szerdán a benzin beszerzési ára bruttó 41 forinttal emelkedik, a gázolajért pedig 66 forinttal kell többet fizetnie annak, aki végfelhasználóként vásárol üzemanyagot nagykereskedőtől.

Az árplafon nélkül az alábbi átlagárakkal találkoznánk szerdától a hazai kutakon:

95-ös benzin: 594 Ft/liter

Gázolaj: 640 Ft/liter

Címlapkép: Getty Images