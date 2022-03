Az 1970-es évek óta nem volt ekkora sokk - Egekbe szökik a búza és a kukorica ára

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedtek a mezőgazdasági terményárak, a folyamat azonban csak most gyorsul, és nyárra a korábban vártnál is jóval magasabbak lehetnek az árak. Erre számít a Goldman Sachs, az elemzőház megemelte a gabonaárakra vonatkozó előrejelzését.

A gabonaárak a korábban vártnál is magasabban alakulhatnak, az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szankciók miatt a fekete-tengeri régióból érkező szállítások felborulnak , írta mai elemzésében a Goldman Sachs.

A hajózási vonalak zavarai, a megugró inputköltségek és az ukrajnai új telepítésekkel kapcsolatos aggodalmak a Goldman szerint

a globális gabonapiacot az 1970-es évekbeli úgynevezett Nagy Gabonarablás (The Great Grain Robbery) óta a "legélesebb sokk" elé állítják.

Akkor az árak az egekbe szöktek, miután kiderült, hogy a Szovjetunió olyan üzletet kötött, amely gyakorlatilag eltüntette az amerikai búzakészleteket.

A Goldman megemelte a kukorica, a szójabab és a búza árára vonatkozó előrejelzését. A kukorica nyárra elérheti a bushelenként 7,75 dolláros árat, míg a szójabab 17,5 dolláron, a búza pedig 12,5 dolláron kereskedhet.

Egyértelmű felfelé irányuló nyomást látunk a globális gabonafélék grafikonjain,

mondták a Goldman elemzői.

Az elemzés szerint az exportáraknak meg kell haladniuk a helyi szinteket ahhoz, hogy az Egyesült Államokban a kukorica és Európában a búza regionális készleteit a globális piacokra csalogassák, hogy enyhítsék az Oroszország és Ukrajna által okozott kiesést, amelyek a világ gabonaszükségletének negyedét biztosították. A búza kukoricával szembeni prémiumát fenn kell tartani, hogy az élelmiszeripari felhasználását előnyben részesítsék a takarmányozással szemben, míg az új termények magasabb árai szükségesek ahhoz, hogy a termesztőket a műtrágyától az energiáig mindenféle költségek emelkedése közepette a terület növelésére ösztönözzék.

A Goldman szerint túlságosan optimista forgatókönyv, hogy az USA be fog lépni és kielégíti a globális gabonakeresletet. Az ottani gazdáknak kevés szabad kapacitása van a már most is rekordközeli területnagyság növelésére, a növényi tápanyagok pedig túl drágák ahhoz, hogy egyszerű megoldást jelentsenek a hozamok növelésére. Mindez ráadásul az ukrajnai kukoricaültetés és a háború miatt valószínűleg felboruló téli búzatermés mellett.

Az új termények közül a kukorica és a gyapot árai emelkedhetnek a legnagyobb mértékben, mivel felzárkóznak a búza árához, amelynek alacsonyabbak az inputköltségei.

(Bloomberg)

Címlapkép: James O'Neil, Getty Images