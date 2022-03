Itt a lista: ők azok, akik még mindig üzletelnek Oroszországgal

Portfolio 2022. március 09. 10:45

Sorra jelentik be a világ nagyvállalatai, hogy kivonulnak az orosz piacról, felfüggesztik a helyi értékesítéseket és beruházásokat és elvágják oroszországi üzleti kapcsolataikat Ukrajna megtámadása miatt. De még vannak, akik kitartanak, vállalva a reputációs kockázatot és annak veszélyét, hogy célkeresztbe kerülnek és a fogyasztók haragjával, termékeik bojkottjával szembesülnek, amit a Coca-Cola és a McDonald’s nemrégiben megtapasztalt. A Yale Egyetem egyik professzora kutatócsapatával gyűjti azokat a cégeket, amelyek továbbra is működnek Oroszországban. A listán, ami napról napra egyre rövidebb, számos háztartási cikkeket értékesítő céget találunk, de vannak abroncsgyártók és neves hotelláncok is.