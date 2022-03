Rekordszintre gyengült a forint - Hogyan hat a magyar cégekre?

A hét elején olyan szintre gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben, ahol még soha nem járt, egy rövid ideig több mint 400 forintot kellett adni egy euróért. Bár az elmúlt órákban jelentősen erősödött a magyar fizetőeszköz a vezető devizákkal szemben, még mindig jóval gyengébb, mint év elején, vagy akár egy évvel ezelőtt, akár tartósan gyengébb forintra kell felkészülnünk. A forintgyengülés a hazai cégekre is hat, összegyűjtöttük, milyen csatornákon keresztül fejti ki a hatását.

Gyenge és gyengébb

Az elmúlt hónapokban alaposan elromlott a tőkepiaci hangulat, és már jóval az ukrajnai háború kirobbanása előtt nyomás alá kerültek a tőzsdék, és főként a feltörekvő országok devizái. Az orosz invázió miatt begyorsult a részvénypiaci esés, és a devizák gyengülése a dollárral szemben. Az élen a háborúban részt vevő országok és a környező régiós országok devizái állnak, a szankciók miatt nyomás alá kerülő Oroszország devizája, a rubel több mint 40 százalékkal értékelődött le idén.

A hazai, tőzsdén jegyzett nagyvállalatok, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom szempontjából azonban az a lényeges kérdés, hogy a forinttal szemben hogyan teljesítettek a releváns devizák. A hazai cégek számára fontos devizák közül idén csak a rubel gyengült a forinttal szemben, a többi deviza erősödött (köztük több olyan régiós deviza van, aminek az árfolyama rögzítve van az euróhoz), a legnagyobb mértékben a kínai jüan értékelődött fel.

Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen csatornákon keresztül hat a gyengülő forint a nagyobb hazai, tőzsdén jegyzett vállalatok működésére.

OTP

Az OTP szempontjából a következő külföldi devizák relevánsak: euró, bolgár leva, horvát kuna, román lej, orosz rubel, ukrán hrivnya, szerb dinár, albán lek, moldáv lej.

Az OTP működésére elsősorban a külföldi leánybankok eredményén keresztül van hatással a forint gyengülése: gyengébb forint mellett minden mást változatlannak feltételezve a külföldi bankok forintban kimutatott eredménye magasabb.

Az OTP Magyarországon kívül 10 régiós országban van jelen: Bulgária, Horvátország, Szerbia, Szlovénia, Románia, Ukrajna, Oroszország, Montenegró, Albánia, Moldova.

A leánybankok tavaly a bankcsoport összese bevételének 53 százalékát, adózott eredményének 56 százalékát adták.

Fontos még kiemelni egy másik csatornát is, amin keresztül a gyengülő forint az OTP működésére hat: a forintgyengülésre reagálva a jegybank kamatot emelhet (mint ahogy ezt a héten is megtette), ez pedig alap esetben pozitívan hathat az OTP magyarországi kamatmarzsára (a magyarországi tevékenység még mindig meghatározó a csoporton belül), egy ponton túl azonban már a piaci hitelek kihelyezésére negatívan hathat.

Mol

A Mol szempontjából a fontosabb külföldi devizák a következők: dollár, euró.

Normál körülmények között az olajcégek, és így a Mol is dolláros biznisznek tekinthetők, a bevételek többsége, és a költségek egy része, például a beruházási költségek is dollárban keletkezik. Ezen felül a petrolkémia alapvetően eurós elszámolású, és azokban az országokban, ahol a Mol jelen van, helyi devizában merülnek fel a személyi költségek és a maintenance jellegű költségek.

A Mol finomítóiban jellemzően Oroszországból, a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olajat dolgoznak fel, de érkezik olaj az Adria kőolajvezetéken keresztül is, és saját forrást is felhasznál a vállalat, ezek elszámolása dollárban történik. Normál esetben a Mol által értékesített termékek átárazódnak a devizák változásával, vagyis, ha gyengül a forint, akkor forintban kimutatva magasabb bevétele keletkezik a vállalatnak. Ezzel hat ellentétesen az árplafon, Horvátországban a kiskereskedelmi árat, Magyarországon pedig a kis- és nagykereskedelmi árat is korlátozták, így a devizák dollárral szembeni gyengülésének hatását a Mol nem tudja áthárítani a vevőkre, Horvátországban a kiskereskedelmi, Magyarországon pedig a nagykereskedelmi tevékenységen keletkezik profitkiesés. Főként a magyarországi nagykereskedelmi volumen jelentős, a downstream volumen harmadának megfelelő mennyiségről van szó.

A Mol kiskereskedelmi szolgáltatásokkal több országban is jelen van, ezen operációk forintban kimutatott eredménye gyengülő forint mellett magasabb ceteris paribus.

Mivel a Mol tevékenysége alapvetően nagyrészt dollárhoz kötött, a finanszírozási struktúra is ennek megfelelően lett kialakítva, jellemzően dollárban és euróban denomináltak a kötvények és a banki finanszírozás is, a forint gyengülésével a pénzügyi eredmény soron veszteség keletkezik.

Richter

A Richter szempontjából a releváns külföldi devizák, amelyben a vállalatnak bevétele keletkezik, a következők: euró, dollár, orosz rubel, kínai jüan.

Mint erősen exportorientált cég, a forintgyengülés alapvetően pozitív a Richter számára, a képet egyedül a rubel gyengülése rontja, az orosz deviza összeomlása következtében ugyanis a forint erősödni tudott a rubellel szemben az ukrán háború kirobbanása óta.

Bár az orosz piac súlya jelentősen csökkent a Richternél az utóbbi években, hiszen a cég 2013 óta tudatosan igyekezett mérsékelni a függését az ex-szovjet államoktól, még mindig közel 17 százalékot adott tavaly Oroszország a gyógyszergyártási bevételből. Ez az arány idén tovább csökkenhet.

A kínai piac súlya, és ezzel a jüanban keletkező bevételek aránya jóval kisebb, tavaly valamivel több mint 3 százalékot tett ki a Richter gyógyszergyártási bevételében, így a jüannal szembeni árfolyamváltozásnak korlátozott a hatása a cég egészének teljesítményére.

A Richter bevételeire az euró és a dollár árfolyamának alakulása van a legnagyobb hatással és mind a kettővel szemben jelentősebb gyengülést szenvedett el a forint a napokban, így a devizaárfolyam-változások felfelé segítik a csoportszintű bevételt. A devizákat tekintve az euróban számlázott bevételeknek a súlya a legnagyobb a Richternél, míg országok szerint az Egyesült Államokból származik a legtöbb bevétele már a Richternek, tavaly a gyógyszergyártási forgalom közel negyedét adta az Egyesült Államok.

Kontextusba helyezve, hogy mennyit jelent a devizaárfolyam-változás a Richternél, érdemes megnézni a tavalyi évet. 2021-ben az időszaki átlagos devizaárfolyamokat tekintve az euróval és a jüannal szemben gyengült a forint (2,2, illetve 5,3 százalékkal), a dollárral és a rubellel szemben pedig mérsékelten (1,1, illetve 3,5 százalékkal) erősödött. A végösszeg, hogy a tavalyi pénzügyi évben 663 millió forinttal növelték meg a Richter bevételeit a devizaárfolyam-változások, így 11,3 százalékkal nőtt a Richter teljes bevétele. Euróban számítva kisebb mértékű, 8,9 százalékos volt a dinamika.

A társaság menedzsmentje rendszerint euróban fogalmaz meg prognózisokat, a legfrissebb várakozás szerint idén a Richter árbevétele elérheti a tavalyi szintet euróban.

A működési költségek devizás megoszlását nem részletezi a Richter, csak annyi információt lehet találni a cég gyorsjelentéseiben erről, hogy „a csoport bevételeinek és kiadásainak devizaszerkezete jelentősen eltér”. A Richter kommunikációs vezetője, Beke Zsuzsa elmondta, hogy egy olyan vállalatnál, ahol 90 százalék az exportkitettség, egyértelműen kedvező a forint gyengülése. Költségoldalon nincs olyan meghatározó devizakitettség, ami ezt érdemben befolyásolná.

A Richter Magyarországon kívül Oroszországban, Romániában, Lengyelországban és Németországban rendelkezik gyárral. A Richter valamennyi devizakölcsönnel és külföldi devizában denominált értékpapírral is rendelkezik a legutóbbi gyorsjelentésben található részletes pénzügyi eredmény alapján.

A működési eredményt a devizaárfolyamok ingadozásai jelentősen befolyásolják, amit fedezeti ügyletekkel kezel a cég. A devizaárfolyam-kockázat kezelésének alapja az igazgatóság által jóváhagyott stratégia, a pénzügyi terület rendszeresen elemzi a nettósított csoportszintű kockázati kitettséget és a rendelkezésre álló fedezési lehetőségeket. A csoport jelenleg kizárólag sztenderd derivatív eszközöket (például határidős szerződéseket) használ fedezési célokra – áll a Richter gyorsjelentésében.

A fedezeti ügyletekkel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy pénzügyi soron a jó piaci érzékkel megnyitott ügyletekkel időlegesen tompítható a devizaárfolyam-változások hatása, de ez a pozitív hatásokat is mérsékelheti. Tartós, negatív irányú változás esetén pedig hosszú távon nem jelent védettséget.

A 2022-es árbevételt fedező tranzakciók egy részére a csoport 2021. negyedik negyedévében bevezette az IFRS9 szerinti fedezeti elszámolást, miközben évközben rendszeresen hajtott végre devizafedezeti műveleteket. A csoportnak 2021 december 31-én 200 millió dollár cash flow fedezeti nyitott ügylete, valamint 40 millió dollár, 7,431 millió euró és 5,8 milliárd rubel kereskedelmi célú nyitott határidős devizaügylete állt fenn a Richter múlt héten közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentése szerint.

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója az éves eredményeket bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy a nyitott devizapozíciók felét mind dollárban, mind rubelben lefedezte a Richter, ennek eredményei a pénzügyi soron jelennek majd meg.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom szempontjából releváns külföldi devizák a következők: euró, dollár, macedón dénár (euróhoz kötve).

A Magyar Telekom leányvállalatán keresztül jelen van Észak-Macedóniában, a leánycég adta tavaly a csoportszintű bevételek 9,4 százalékát és az EBITDA 11,5 százalékát. A macedón dénár az euróhoz van kötve, amennyiben a forint gyengül az euróval szemben, a Magyar Telekom észak-macedón leányvállalatának forintban kimutatott eredménye magasabb lesz ceteris paribus.

A forintgyengülés a beruházásokon keresztül is hat, a vállalatcsoport capexének közel fele devizás, jellemzően eurós és dolláros tétel, a forint gyengülésével ezek forintban kifejezve magasabb összegek.

A működési költségek egy része is devizás, a közvetlen költségeken belül, például a készülékek költsége jellemzően eurós, az egyéb működési költségek közel 10 százaléka van devizában.

A kötvényeken kívül a Magyar Telekom finanszírozását az anyavállalati kölcsönök jelentik, amik euróban vannak, de ezeket teljes mértékben fedezi a vállalat, a rövid lejáratúakat forward ügyletekkel, a hosszú lejáratúakat pedig swap ügyletekkel.

A roaming és visitor bevételek elszámolása a távközlési szolgáltatók között szintén devizás (jellemzően eurós) tétel, ez azonban nem jelentős.

Címlapkép: Kajdi Szabolcs, Getty Images