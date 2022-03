Esés a nyugat-európai tőzsdéken, a BUX még tartja magát

Portfolio 2022. március 10. 10:34

Másfél éve nem látott emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést az irányadó amerikai indexek és ma reggel kitartott a jó hangulat az ázsiai részvénypiacokon is, a távol-keleti tőzsdék masszív emelkedésekkel fejezték be a napot. Európában már nem ennyire egyértelmű az irány, a tegnapi nagy pluszok után ma eséssel indult a nap a nyugat-európai tőzsdéken, míg a régiós indexek közül több erősödni tud. A háborúval kapcsolatos hírek mozgatják továbbra is az árfolyamokat, a szemek most Törökországra szegeződnek, ahol az orosz és az ukrán külügyminiszter tárgyal ma. Az olajár a tegnapi nagy esés után ma kissé felfelé korrigál, míg a kriptovaluták piacán jelentősebb lejtmenet bontakozott ki.