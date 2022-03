Hernádi Zsolt: Ez egy kellemetlen dolog, amit túl kell élni

Interjút adott az ATV-nek Hernádi Zsolt, a Mol elnöke elmondta, hogy nincsen ellátási probléma, pillanatnyi logisztikai problémák vannak, nem marad ellátatlanul senki, legfeljebb átmenetileg, mert olyan gyorsan nem tud logisztikai szempontból lépni a Mol, ha például nagy kamionok jelennek meg egyes benzinkutaknál. Arra a felvetésre, hogy akár már a hosszú hétvégén gond lesz az üzemanyagellátással, Hernádi Zsolt azt válaszolta, hogy biztos, hogy nem, a mennyiség rendelkezésre áll, a finomítók pörögnek, biztos, hogy nem lesz ellátási probléma. Az üzemanyagárplafon miatt kialakult helyzetet kellemetlen dolognak nevezte Hernádi Zsolt, amit túl kell élni.

Ha nem lenne a 480 forintos árplafon, akkor 640 forint lenne a benzin literenkénti ára, a gázolajé pedig 717 forint, arra a kérdésre, hogy a 480 és a 717 forinti különbözet a Molé-e, (vagyis a Mol nyeli-e le), Hernádi Zsolt azt válaszolta, hogy

igen, az a Molé. Ez egy kellemetlen dolog, amit túl kell élni.

Egyikünk sem tudja, mennyi ideig maradunk ebben az árkörnyezetben, amúgy is egy háborúban lévő ország mellett élünk, a pánikreakciók sokkal erősebbek, és az a maximált ár, ami Magyarországon van, az idevonzott egy markáns üzemanyag-turizmust, és itt nem arról beszélünk, hogy személyautók beállnak tankolni, hanem rengeteg kamiont láthatunk a töltőállomásokon, amik a tranzit töltési pontjukat áthelyezték Magyarországra, ez természetesen megnövelte a forgalmat. De azzal együtt is ez a forgalom még mindig nagyjából akkora, mint amennyit a Mol finomítója termel benzinben és dízelben.

Nincsen ellátási probléma, pillanatnyi logisztikai problémák vannak,

mert amikor egy-egy nagyobb teherautó állomány beáll egy benzinkúthoz, azok pillanatok alatt leszívják, és míg azt újra lehet tölteni, annak van időigénye.

A beérkező nyersolaj mennyisége változatlan, szerződés szerinti, a Barátság kőolajvezetéken érkezik Ukrajnán keresztül az orosz kőolaj. Fel vannak töltve a tárolók, ellátásbiztonsági probléma nincsen.

A Mol finomítói, a pozsonyi finomító is teljes egészében ellátható délről, az Adria kőolajvezetéken, egyetlen kérdés van csak, hogy milyen olajjal. A Mol továbbra is orosz olajat kell, hogy betöltsön a pozsonyi finomítóba teljes egészében, a magyarországi finomítóba pedig közel 60 százalékban csak orosz olajat tud feldolgozni a vállalat.

90 napos tartalék van Magyarországon, ez egy európai szabályozás, hogy minden országban 90 napi vésztartalékkal kell rendelkezni, ezt a minisztérium bármikor felszabadíthatja, akkor elkezdni fogyasztani a Mol, de az Adria vezetéken eddig is és ezután is folyamatosan tud felhozni kőolajat a vállalat. A finomító éves kapacitása nagyjából 7 millió tonna nyersolajnak a feldolgozása, 4 millió tonna érkezik a Barátság kőolajvezetéken, 2 millió tonna érkezik délről, mindkét irányból orosz kőolaj, és egymillió tonnával járul hozzá a magyar és a horvát kitermelés a finomító kapacitásának a lekötéséhez.

Ha leáll a Barátság kőolajvezeték, akkor a Molnak el kell kezdeni nagy mennyiségben felhozni kőolajat az Adria vezetéken, ahhoz hajókat kell oda rendelni, amik 400 ezer tonna olajat képesek szállítani. Az igazi probléma az, hogy a háború következményeként egyre erőteljesebben szorítják arra az olajvállalatokat, hogy ne vegyenek orosz kőolajat. Vannak olyan vállalatok, olyan finomítók, amelyek ezt meg tudják tenni, minimális mennyiségben, 20-25 százalékban vásárolnak orosz kőolajat, azt bekeverik a finomabb kőolajba, de nem tudják növelni az orosz olaj feldolgozását, mert az teljesen más működési dizájnt igényel a finomítótól. És vannak az olyan finomítók, mint a Molé, amelyek ennek a fordítottját tudják csinálni, 20-25 százalékban be tud hozni a Mol nem orosz olajat, de azon felül orosz olajat dolgoz fel, a finomítók erre lettek dizájnolva.

A Molnak továbbra is orosz olajat kell behoznia.

Azzal, hogy a nyugat-európai vállalatok nem veszik át az orosz olajat, a tankerek elkezdtek leállni, és nem szállítanak ki, mert 2-300 millió dollárnyi olaj van egy ilyen tankerhajóban.

Az orosz földgáz felé jelentős Európa kiszolgáltatottsága, ezért ezzel nem érdemes viccelni, mert nem nagyon tudjuk máshonnan pótolni. Próbálkozott a Mol is, például azzal, hogy Romániából hoz be földgázt, de a romániai szabályozás nem engedélyezte azt, hogy az ottani ígéretes projektek elinduljanak.

A térségünk ma markánsan ki van szolgáltatva az orosz gáznak.

A jó hír az, hogy soha nem volt ellátási probléma. Kőolajban kint vagyunk a világpiacon, ott minőségi probléma van, hogy a Mol rá van szorulva az orosz típusú kőolajra.

Nógrád megyében van olyan benzinkút, ahol tankolásonként csak 10 liter üzemanyagot adnak ki, ezzel kapcsolatban Hernádi Zsolt elmondta, hogy ez lokális korlátozás, és zömében az úgynevezett fehér kutaknál, vagyis a nem hálózathoz tartozó kutaknál fordul elő. A Mol ugyanannyit termel, mint eddig, és az nagyjából megfelel a magyar fogyasztásnak. Az import leállt, ezzel párhuzamosan a Mol pedig lényegesen csökkentette az exportját, mert a magyar piacra termel. A nagykereskedelmi piac közel 70 százalékát adta korábban a Mol, a fennmaradó 30 százalékot adó más nagykereskedők viszont leállították az értékesítésüket, a Mol ezt pótolta.

Nem marad ellátatlanul senki, legfeljebb átmenetileg,

mert olyan gyorsan nem tud logisztikai szempontból lépni a Mol, ha például nagy kamionok jelennek meg egyes benzinkutaknál. Az import az leállt Magyarország irányába, ennek két oka van: az egyik az árkülönbség, a másik pedig az, hogy Európában van egy visszagyűrűzés, amikor egy finomító nem dolgoz fel orosz olajat, akkor más forrásból be kell szereznie, ezért Európában van átmenetileg néhány ország, ahol kapacitáscsökkenés állt be, ez ellen ott is úgy védekeznek, hogy leállítják az exportot.

A Mol kutakon csak átmeneti üzemanyaghiány léphet fel, amíg megtöltik a tankert Százhalombattán, és a tanker odaér a benzinkúthoz. Arra a felvetésre, hogy akár már a hosszú hétvégén gond lesz az üzemanyagellátással, Hernádi Zsolt azt válaszolta, hogy

biztos, hogy nem. A mennyiség rendelkezésre áll, a finomítók pörögnek, biztos, hogy nem lesz.

Az esetleges tankolási korlátozásokkal kapcsolatban a Mol elnöke elmondta, hogy azok a mennyiségek, amik most is vannak, 70-80-100 liter kiadható mennyiség, ezt a nagyságrendet továbbra is tartja a Mol, azért, hogy folyamatos legyen a kiszolgálás.

Nem lehet probléma egy normál személyautót megtankolni.

A benzinkutak kötelesek kiszolgálni a mezőgazdasági gépeket, erre képesek is.

Meddig bírja a Mol az árplafont?

A Mol bírja. A Mol egy egészséges vállalat, pénzügyileg stabil, ettől nem fogunk megrendülni. A részvényesek ne legyenek idegesek, és ahogy nézem a részvényárfolyamot, nem is idegesek,

mondta Hernádi Zsolt.

A Mol nyereségét nem viheti el ez a mostani helyzet, a vállalat nyereségét ez érdemben nem befolyásolja. Persze, nem esik jól, minden forint, amit nem tudunk megkeresni, azt az ember sajnálja, de kialakult egy helyzet, amit a kormánynak és a Molnak is kezelnie kell.

Az engem is bánt, hogy az importőrök hirtelen eltűntek a piacról, ilyen van, ilyenkor az ember azt mondja, hogy: Kikkel vagyunk körülvéve?

Hogy lehet ráengedni a társadalomra a magasabb üzemanyagárakat az árplafon eltörlésével? Hernádi szerint

biztosan nem lesz olyan, hogy egyik napról a másikra, valószínűleg lépcsőzetes kivezetés lesz.

Tudomásul vettük, egy finomító van Magyarországon, ez azt is jelenti, hogy van ellátási kötelezettségünk, ne csak akkor legyünk boldogok, amikor piaci áron jól tudunk értékesíteni, van olyan, amikor rosszabb az időszak. De ha valaki azt mondja, hogy jobb volt a Covid alatt, azt mondom nem, a Covid alatt sokkal rosszabb volt a helyzet, mondta a Mol elnöke.

(ATV)

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás