Itt a Magyar Telekom anyacégének a nagy dobása, 18 milliárd eurós tranzakció jöhet

Bennfentesek szerint a Deutsche Telekom elindította azt a tranzakciót, aminek a keretében a hálózati infrastruktúráját értékesíti. Az ajánlatokat a következő két hétben fogadják el, mondta három, az ügyet ismerő személy csütörtökön a Reutersnek. A Goldman Sachs a német vállalat tanácsadója a rádiótorony-üzletág eladásában, amelynek becsült értéke akár 18 milliárd euró is lehet.

Az érdeklődők között van az európai iparági vezető, a Cellnex is - mondta két, az ügyet ismerő személy. A pénzügyi befektetők is szemet vetettek azonban az üzletágra, amelyet Tim Höttges, a Telekom vezérigazgatója többször is koronaékszerként és királycsinálóként jellemzett. Korábban az American Tower és a Vodafone leányvállalata, a Vantage Towers is szóba került, mint lehetséges vásárlók.

A Deutsche Telekom szóvivője elmondta, hogy a vállalat jelenleg a rádiótorony-üzletág különböző lehetőségeit vizsgálja. A Cellnex, az American Tower és a Goldman Sachs nem kívánt nyilatkozni. Höttges még februárban azt mondta:

Abban a fázisban vagyunk, amikor gondosan mérlegeljük, ki a megfelelő partner, és ki teszi a legvonzóbb ajánlatot.

A Deutsche Telekom rádiótorony-üzletága jelenleg 40 100 telephelyet foglal magában, és tavaly 1,1 milliárd eurós bevételt termelt. Németországban messze a Deutsche Telekom a legnagyobb szolgáltató ebben a szegmensben.

Tekintettel a nemrégiben több mint 130 milliárd eurós adóssághegyre, valamint az 5G infrastruktúra bővítéséhez és az amerikai leányvállalat, a T-Mobile US-nél felmerült kiadásokra, a Deutsche Telekomnak friss forrásokra van szüksége. Tavaly Európa legnagyobb távközlési csoportja már eladta hollandiai üzletágát közel 4 milliárd euróért egy konzorciumnak, amelynek tagjai az Apax és a Warburg Pincus pénzügyi befektetők voltak.

A rádiótorony-iparban nagy a mozgás - azért is, mert az 5G hálózat kiépítése és a Corona-válságban a növekvő digitalizáció nagy keresletet teremt. Az infrastruktúra-szolgáltatók a mobiltelefon-társaságoknál könnyebben bérelhetnek földi és tetőn lévő bázisállomásokat egyszerre több felhasználónak, ami évekre visszatérő bevételeket és kiszámítható beruházásokat ígér. Ezért a Vodafone tőzsdére vitte leányvállalatát, a Vantage-t, a Cellnex évek óta terjeszkedik, az American Tower pedig 7,7 milliárd euróért vásárolt hálózati infrastruktúrát a Telefonicától.

A Deutsche Telekom árfolyama idén 3 százalékot esett.

Címlapkép: Niels Wenstedt/BSR Agency/Getty Images