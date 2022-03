Hamar elfogyott a lendület az amerikai tőzsdéken

Kora délután felpattant az OTP árfolyama, amivel a BUX-ot is magával húzta. Az emelkedésben részben az is szerepet játszik, hogy a bank menedzsmentje további részvényeket vásárolt. Nem csak az OTP, de a közelebbi szektortársak is jól teljesítenek ma, a Raiffesein és az Erste árfolyama is nagyot emelkedett.