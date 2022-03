Esik az olajár hétfő reggel

Esik a ma reggeli kereskedésben mind a két benchmark olaj árfolyama, ahogy a befektetők az orosz-ukrán háború diplomáciai rendezésében kezdtek reménykedni és a héten sor kerül a Fed kamatdöntésére is, amelyen kamatemelést várható. Kínában ráadásul egy új covid-hullám miatt ismét gyárak álltak le, ami az olajpiaci keresletre negatívan hat.

A WTI 3 százalékot esett a ma reggeli kereskedésben, a brent árfolyama pedig 2,8 százalékkal került lejjebb.

A mai eséssel együtt a két olajfajta árfolyama idén közel 40 százalékos pluszban áll az orosz-ukrán háború kirobbanása következtében, de múlt héten lefelé korrigált az olajár, a brent közel 5 százalékot, a WTI pedig csaknem 6 százalékot esett.

A CMC Markets elemzője szerint az olaj árfolyama a héten tovább csökkenhet, a befektetők ugyanis lassan megemésztik az Oroszországra kivetett szankciók hatását és az is az esés irányába hat, hogy az orosz és az ukrán fél is hajlik a jelek szerint a tárgyalásra a tűzszünetről. A piacok februárra és március elejére már jelentős szűkülést áraztak be a kínálati oldalon az olajpiacon, így a héten a hangsúly az amerikai jegybankra helyeződhet, a kamatemelés ugyanis tovább erősítheti a dollárt, ezzel nyomást gyakorolva a nyersanyagárakra – idézi a szakértőt a CNBC.

A héten szerdán kerül sor a Fed kamatdöntésére. Az orosz-ukrán háború előtt arról szóltak a várakozások, hogy az amerikai jegybank akár 50 bázisponttal is emelheti a kamatot, mostanra 25 bázispontra mérséklődtek ezek a várakozások.

Az orosz-ukrán helyzet nagyon változékony és a piacok érzékenyen reagálhatnak az innen érkező hírekre, emellett a Kínában emelkedő covid-számok aggasztóak, az olajpiaci keresletre negatívan hathat, hogy az elmúlt két év legsúlyosabb járványa bontakozott ki, ami miatt már gyárakat állítottak le ismét Kínában – fejtette ki véleményét az ING árupiaci szakértője.

Címlapkép: Getty Images