USA figyelmezteti Kínát: súlyos következményei lesznek, ha segíti Oroszországot

Név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint Oroszország katonai felszerelést kért Kínától az Ukrajna elleni háború támogatása érdekében - számolt be vasárnap este a Financial Times. A források a brit üzleti napilapnak arról is beszéltek, hogy Moszkva már az invázió kezdetén jelezte kérését Kínának, a források azonban nem részletezték, hogy Oroszország pontosan mit is kért, katonai vagy gazdasági támogatást.

A helyi média amerikai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Kína kifejezetten katonai felszerelést kért Kínától, például drónokat. Kína válasza nem ismert - írja a BBC.

Washington kínai nagykövete nyilatkozata szerint nem tudott erről a kérésről.

