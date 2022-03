Megszenvedték az európai tőzsdék az orosz-ukrán háborút, de innen van még hova emelkedni

Pesszimistábbakká váltak az európai tőzsdék idei kilátásaira a részvénypiaci stratégák az orosz-ukrán háború kirobbanását követően a Bloomberg friss havi felmérése szerint, a háborús események mellett ugyanis az emelkedő nyersanyagárak és a jegybanki lépések is kockázatot jelentenek. A Stoxx 600 index teljes éves teljesítményére stagnálását várnak jelenleg a megkérdezett elemzők az évvégi célárak átlaga alapján, de a jelenlegi szintről még ez is kétszámjegyű emelkedést jelent.

A Stoxx 600 index 488 ponton zárhatja az évet decemberben a Bloomberg legfrissebb havi felmérésében megkérdezett 16 elemző előrejelzésének átlaga alapján, ami az év egészének teljesítményét tekintve közel stagnálást jelent.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne még jelentősebb hozamokra szert tenni idén az európai részvénypiacon, az index kedd esti záróértékéhez képest még így is 12 százalékos felértékelődési potenciált jelentene a 488 pontos érték.

Az elmúlt egy hónapban pesszimistábbá váltak a stratégák, a Bloomberg előző, múlt havi felméréséhez képest, ami még az orosz-ukrán háború kitörése és az olajár elszabadulása előtt készült, a Stoxx indexre vonatkozó átlagos célár 3,7 százalékkal csökkent. Volt, aki durván, 12 százalékkal vágta vissza a prognózisát.

Az orosz-ukrán háború miatt valóságos pánik bontakozott ki a tőzsdéken az elmúlt hetekben, különösen az európai piacokon, ahol mintegy 2400 milliárd eurót veszített a benchmark index piaci kapitalizációjából. Már az év sem indult túl jól az emelkedő infláció és a jegybanki szigorítások árnyékában, a háború pedig különösen az európai részvények megítélését rontotta a kelet-európai és az oroszországi kitettségek miatt. Az olaj-és a gázárak emelkedése, valamint az orosz nyersanyagtól való függőség és a leválásra való törekvések szintén nyomást gyakorolnak a régióra az erősödő recessziós félelmek közepette.

Csökkentettük az évvégi célárakat, párhuzamosan azzal, hogy visszavágtuk a vállalatokra vonatkozó profitvárakozásokat és a bizonytalanság miatt alacsonyabb értékeltségi szintekkel számolunk – kommentálta a Barclays stratégája. A hírek, a hangulat és a technika mozgathatja az árfolyamokat a továbbiakban is, miközben a profitok és a gazdasági növekedés árazzák a piacok – tette hozzá. A Barclays évvégi célértéke 465 pont a Stoxx 600 indexre, ami 11 százalékkal alacsonyabb, mint az előző célára és ha teljesül, abban az esetben mínuszos év lehet, a 2021 évvégi értékhez képest ugyanis 5 százalékos leértékelődést jelent.

A makrogazdasági kockázatokra reflektálva a UBS stratégája, aki kifejezetten optimista volt korábban az idei vállalati profitnövekedésre, lefelezte az idei prognózisait, míg a háború kitörését megelőzően 15 százalékos EPS-növekedést várt az idei évre az európai cégekre, addig most 8 százalékos dinamikát jósol. A friss Stoxx 600-célára szerint az átfogó európai index közel stagnálásssal zárhatja az évet.

A gazdasági növekedés lassulása és a kötvényhozamok emelkedése kedvezőtlen makrogazdasági környezetet teremtett az európai részvényeknek – véli a Bank of America stratégája, aki szerint a harmadik negyedévre 410 pontig eshet a Stoxx 600 index, majd az év végéig 430 pontig pattanhat vissza. Ezzel a Bloomberg felmérésében szereplő elemzők közül a pesszimistábbak közé tartozik a BofA.

De nem ő a legpesszimistább, hanem a a TFS Derivatives, elemzője aki a jelenlegi szintekről további 13 százalékos esést vár a Stoxx 600 indexre, és 380 pont a célértéke az év végére. A stratégia hozzáteszi, hogy az emelkedő olajárak, a tartós infláció, a jegybanki kamatemelések és az orosz-ukrán háború miatt nem zárható ki a recesszió idén, vagy a jövő év elején.

A JP Morgan elemzői az optimistábbak közé tartoznak, bár a Stoxx 600 indexre vonatkozó célértékét visszavágta a korábbi 520 pontról, a jelenlegi 500 pontos cél a jelenlegi szintekről és a tavalyi év végéhez képest is erősödést jelent. Nem vár további nagy esést, különösen nem egy hónapos időtávon túl.

A profi befektetők is léptek, a Bank of America márciusi alapkezelői felmérése szerint alulsúlyozzák az eurózónát, amire 2020 májusa óta nem volt példa. Ezt az EPFR adatai is alátámasztják, amelyek jelentős tőkekiáramlásról tanúskodnak az európai ETF-ből és alapokból. A BofA alapkezelői felmérésére válaszolók fele szerint az idei 11 százalékos esés után a Stoxx 600 indexben 5 százalékos felpattanás jöhet, míg a felmérésben résztvevők harmada további esésre számít az európai részvénypiacon.

Az alapkezelők szerint a legnagyobb kockázatot most az ukrán háború jelenti a piacokra, amit a globális recesszió és az infláció követ.

A Bloomberg havi felmérésében több index is szerepel, az Euro Stoxx 50-re 13,4 százalékos felértékelődési potenciál adódik a célárak átlaga alapján.

A német DAX indexre 11,3 százalékos emelkedést várnak a stratégák.

A brit FTSE-100 index pedig 5,5 százalékkal értékelődhet fel a jelenlegi szintekről.

Címlapkép: Getty Images