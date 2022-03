Ellátási zavarok az üzemanyagpiacon: újabb könnyítő lépésről döntött a kormány

Módosították a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló rendeletet, hogy eljárási és túlsúlydíj fizetése nélkül szállíthassanak a rendeletben meghatározottnál nagyobb tömeget az üzemanyagot szállító járművek.

Tegnap megjelent az ITM rendelete a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet módosításáról.

A módosítás lényege, hogy

nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni a korábbi rendeletben foglalt értékek 2 tonnánál nem nagyobb túllépése miatt az üzemanyagot szállító járművek esetén, ha a jármű erre a célra kialakított felépítménnyel rendelkezik,

valamint az NFM rendeletben meghatározott érték 10 százalékát meg nem haladó mértékű túllépése esetén, üzemanyag szállítására alkalmas speciális felépítménnyel rendelkező kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése során.

A lépésre vélhetően azért került sor, hogy az ország egész területén biztosítani lehessen az üzemanyagok ellátásbiztonságát, és a megnövekedett üzemanyagszállítás miatt a szállító cégeknek ne kelljen extra díjat fizetniük. Miközben az üzemanyagok nagykereskedelmi piacán az árstop miatt több szereplő felfüggesztette tevékenységét, a Mol lényegében egyedül maradt nagykereskedő (korábban a nagykereskedelmi piac 70 százalékát fedte le, jelenleg 100 százalék feletti piaci lefedettségről beszélhetünk a megnövekedett kereslet miatt), és logisztikai kapacitásaival próbálja kielégíteni a jelentős keresletet, amely több tényező miatt is megemelkedett (üzemanyagturizmus, nemzetközi fuvarozó cégek megnövekedett magyarországi vásárlásai, pánikvásárlások stb.), ezért átmenetileg ellátási zavarok keletkeztek, egyes kutakon átmenetileg elfogyott az üzemanyag. A probléma a mezőgazdaságot is érinti, több gazdaságban már le is álltak a tavaszi munkák, mert a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége szerint a gazdák nem mindig jutnak üzemanyaghoz.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, vagyis mától érvényes.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images