Bujdos Eszter: kétszáz hazai benzinkutat végleg tönkretett az árstop

Az árstop-helyzet a hazai töltőállomások mintegy tizedét, mintegy kétszáz egységet végleg tönkretett, nyilatkozta a Népszavának Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője, aki a lapnak azt is elmondta, hogy ma a 2 ezer hazai kút szinte mindegyikén érvényes valamilyen korlátozás.

Bujdos Eszter az interjúban a következőket mondta el:

A kutasok úgy vélik, mintha a csütörtöki rendelkezést is egy-egy szereplőre írták volna, hisz a töltőállomások talán ötödén üzemel nagynyomású töltő. Egy kukásautó nem megy ki a sztrádára tankolni, ami már most több helyütt szemétszállítási fennakadásokhoz vezetett. Tisztázatlan a buszok, a munkagépek és számos más, a múlt csütörtöki szabályokban körül nem határolt járműtípus besorolása is. Miközben a rendelet szerint el kell különíteni a normál és a nagynyomású töltőt, a kutak döntő többségében ezek egy tartályra csatlakoznak. Azt sem tudni, ki és hogyan tankolhat kannába.

A bizonytalan esetekben (a kutasok) most nem adnak el semennyi üzemanyagot és inkább elküldik a vevőt. Nem kockáztatják az alkalmanként kiszabható 6-15 milliós bírságot.

A hosszú hétvége és az időszakos kamionstop némi lélegzethez juttatta az ellátórendszert, különösen a szállítmányozási főútvonalakon, de továbbra is vannak visszajelzések csúszásokról. A Mol esetenként még időpontot sem ad a várható szállításokra.

Ma a 2 ezer hazai kút szinte mindegyikén érvényes valamilyen korlátozás.

A külföldi értékesítésen literenként 80-150 forintot nyerő importőröket – a Mol várakozásaival szemben - nem csábította vissza a 20 forintos jövedékiadó-csökkentés.

A Mol láthatólag megfeszített erővel igyekszik, de a rendezés több hét lehet, miközben tartályautó- és munkavállaló-hiányról hallani.

A hazai finomító bizonyára súlyozza a szállítások fontosságát, amely sorban Bujdos szerint a vidéki, kis kutak nem elöl szerepelnek. Ez főleg a gazdákat érintheti hátrányosan, akiket ráadásul hatósági áron, 480 forintért kell kiszolgálni. Közben Szlovénia megtiltotta a gázolaj kiszállítását, a százhalombattai, a pozsonyi és a schwechati finomító pedig a szokásos tavaszi karbantartás miatt most, vagy hamarosan leáll. Az OMV közlése szerint az alacsony Duna-vízállás miatt sem érkezik a szokásos mennyiségű üzemanyag.

Tegnap derült ki, hogy néhány, készlethiány miatt bezárt kútra a minisztérium már kiküldte a Molt. Több tucat üzemanyagtöltő állomáson felújítás indult. A múlt hét második felében félezerre - az összes hazai kút negyedére - is felkúszhatott azoknak a töltőállomásoknak a száma, ahol az ellátás akadozása miatt nem volt üzemanyag. Ez mára némiképp enyhült, de továbbra is özönlenek a jelzések a több napos vagy akár hetes szállítási késedelmekről.

Bujdos szerint az árstop-helyzet a hazai töltőállomások mintegy tizedét, mintegy kétszáz egységet végleg tönkretett.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images