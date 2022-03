A Mol mégsem veszi át automatikusan a bezárt benzinkutak üzemeltetését

A Mol mégsem veszi át a hatósági benzinár miatt bezárt töltőállomásokat, közölte az olajtársaság a 444-hu-val. A kormány már több kút működtetésére is felkérte a Molt, de az olajcég szerint az érintett térségekben biztosított az üzemanyagellátás, vagyis az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy Mol vagy akár versenytárs szolgáltatótól. Azokon a helyszíneken, ahol nem biztosítható az egyenletes és könnyen elérhető üzemanyagellátás, a Mol a jogszabály értelmében átmeneti időre átveszi az adott töltőállomások üzemeltetését.

Tavaly november 13-án jelent meg a részletes szabályozás a 480 forintos üzemanyag-plafon alkalmazásáról és ezzel összefüggésben az üzemanyagtöltő állomások üzemeltetéséről. A szabályozás szerint

Ha egy üzemanyagtöltő állomást bezár(at)nak, a kormány kijelölhet egy másik üzemeltetőt, hogy az üzemanyagellátását biztosítsa.

A bezárás, vagy üzemszünet tehát egyrészt történhet azért, mert nem tudja biztosítani 7 napon belül 48 órányi nyitvartartásban az árplafonnal érintett üzemanyagokat, másrészt azért, mert jogsértések miatt bezáratják a kutat.

Ekkor ideiglenesen, az árplafon hatályáig, az üzemanyagtöltő állomás épülete és tárgyi eszközei ideiglenesen a kijelölt nyilvántartott szolgáltató birtokába kerülnek, ebből bevételre és nyereségre tehet szert, de a felmerülő költségek is őt terhelik.

Tavaly november 17-én már jelentkezett is a Mol, hogy szívesen átvenné a hatósági ár miatt bajba jutott benzinkutak üzemeltetését, az ITM kiírását követően jelezte a társaság, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyekkel a folyamatos ellátás érdekében, átmenetileg képes a kijelölt töltőállomások üzemeltetésére.

Múlt hét szombaton arról írt a Népszava, hogy három, 48 órán túl zárva tartó hazai töltőállomás ideiglenes továbbüzemeltetésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) már kirendelte a Molt, a három kút azért volt kénytelen bezárni, mert nem kapott üzemanyagot a Moltól, mint nagykereskedőtől.

A 444.hu most megkérdezte a Molt arról, hogy átveszi-e az érintett kutakat.

Jelenleg több kút működtetésére is felkérte a Molt a kormány, de a helyzetelemzést követően úgy látjuk: a felsorolt térségekben biztosított az üzemanyagellátás. Az érintett kutak 20 kilométeres körzetében egy vagy több üzemelő töltőállomás is található. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy Mol vagy akár versenytárs szolgáltatótól

- közölte a 444.hu-val a Mol.

Természetesen ha olyan további helyszínek merülnek fel, ahol nem biztosítható az egyenletes és könnyen elérhető üzemanyagellátás, a Mol a jogszabály értelmében átmeneti időre átveszi az adott töltőállomások üzemeltetését. Stratégiai vállalatként ezt akkor is megtesszük, ha ez többletköltséget jelent a vállalat számára

- tette hozzá az olajcég.

A magyar kormány tavaly november 15-én üzemanyagárstopot vezetett be, amit február 13-án május 15-ig meghosszabbítottak. Literenként 480 forintban határozták meg a normál benzin és a gázolaj legfelső kiskereskedelmi árát. Mivel az árplafon számtalan torzulást okozott a piac működésében, azóta több intézkedést is hozott a kormány, például idén február 23-án több intézkedéssel megsegítette a kiskutakat (hitelmoratórium, készletezési díj elengedése, szocho elengedése, beruházási támogatás, áthidaló hitel, külföldről beszerzett energia esetén fizetendő adó eltörlése), február 28-án 480 forintban maximalizálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is és csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját literenként 5-5 forinttal, valamint döntött arról, hogy az üzemanyagok mentesülnek a készletezési díj alól, március 10-én pedig literenként további 20 forint jövedéki adó csökkentésről döntött, és korlátozta azoknak a fogyasztóknak a körét, akikre vonatkozik a hatósági üzemanyagár.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images