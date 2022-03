Egyre nagyobb bajban a független benzinkutak, már a működés is kockázatot jelenthet

Múlt hét szerdán a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ)levélben kereste meg hivatalosan az ITM-et. A kérdéseikre péntek 15 óráig kértek válaszokat, de nem kaptak. Levelüket ezután nyilvánosságra hozták, hogy a társadalom, a partnereik, a vevők lássák, hogy problémák vannak a jelenlegi rendszerrel és a jelenlegi szabályozással. Nehéz helyzetbe hozták a fehér kutakat (magyar családok által üzemeltetett kis kutak), de a nagy láncokhoz tartozó színes kutakat is, és erre próbálnak megoldást keresni.

A levél azzal kezdődik, hogy kormány és a Mol képviselői szerint az ellátási zavarok oka nem az üzemanyag hiánya, hanem a szállítási kapacitás szűkössége, és ígérik a probléma napokon belüli megoldását. Ennek viszont ellentmond, hogy

a Mol körlevélben tájékoztatta szerződött partnereit, hogy nagykereskedelmi korlátozást vezet be, ami szerint mindössze az éves lekötött mennyiségek 10%-át hajlandó egy adott hónapban kiadni. Ez a szabályozás az FBSZ szerint súlyosan veszélyezteti a csak Mol partnerként működő kutakat, mivel nekik a felhasználók szezonálisan változó szokásaihoz igazítottan kell beosztaniuk az éves keretmennyiségeket. A helyzetet külön nehezíti, hogy sok mezőgazdasági igény is most a kutaknál csapódik el, akár csak az ADR előírások fokozott ellenőrzésének bejelentése miatt is.

A Mol önkényesen korlátozza az egyébként befogadott, és előlegbekérők alapján ki is fizetett üzemanyag megrendelések kiadását, még akkor is, ha a vevő végzi el a logisztikai munkát, és szervezi meg az elszállítást. Az FBSZ rendelkezésére álló dokumentumok igazolják, hogy az erre a hétre lekötött 95 ezer liter gázolajból megrendelt 62 ezer literre a Mol bekérte a rendelt mennyiség 103%-nak megfelelő mennyiségű előleget, de csak 47,5 ezer liter elvitelét engedélyezte – indokolás nélkül. Ez a mintegy 23%-os csökkentés a vevő logisztikájának súlyos megnehezítését jelenti, mert így kénytelen a kiadott mennyiséget részlegesen töltött tankerrel elszállítani, miközben a fuvarköltség, útdíj változatlan, tehát a fajlagos szállítási költségek növekednek mintegy 30%-kal.

A szövetség szerint a két pont alapján felmerül a valós készlethiány, más okból ez a két korlátozásnem értelmezhető.

A Mol bejelentett adataiból kiszámítható, hogy napi közel 15 millió liter üzemanyag kiszállításához mintegy 480-500 fuvar lebonyolítása szükséges, ha feltételezzük, hogy minden tanker kb. 30 ezer litert szállít. A bejelentett járműpark, illetve dolgozói állomány ehhez csak megfeszített munkatempó mellett, és csak rövid ideig elegendő. Ugyanakkor ez a szám nem tartalmazza a végfelhasználóknak szánt mennyiségeket, és nem tartalmazza a Mollal kényszerből szerződést kötő kis benzinkutak igényét sem, áll a levélben. A szövetség elfogadja azt az érvet, hogy eddig is ennyiből oldották meg az ellátást, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy más feladat a feltöltött kutak utántöltése, és más feladat a leürült kutak készleteinek ismételt feltöltése úgy, hogy az ellátásból kiejtett kis benzinkutak eddigi 30% részesedése is a színes hálózatra terhelődik, megemelve a napi igényeket, és apasztva a készleteket. Nem mindegy, hogy egy-egy Mol kútra naponta, vagy naponta 2-3 alkalommal kell szállítani, ugyanannyi géppel.

Ezen felül az FBSZ szerint az új szabályozás komoly, a működést alapjaiban veszélyeztető fenyegetést tartalmaz. A rendkívül magas bírság, amit bármely alsószintű NAV szerv kiszabhat, a szövetség szerint méltánytalan és aránytalan, minden vonatkozó jogelvvel ellentétes - ráadásul mindez a fellebbezés

lehetősége nélkül - elviselhetetlen. A szabályozás alapján egy középfokú végzettségű NAV alkalmazott akár a cég egész éves eredményét meghaladó szintű bírságot szabhat ki, akár többször is naponta, majd ez a bírság azonnal végrehajtható, vagyis kiadható hatósági beszedési megbízás, lefoglalható a vállalkozás vagyona – miközben az egyetlen jogorvoslati lehetőség a lassú, és költséges bírósági út.

Amennyiben ez a szabályozás így marad, minden benzinkút vállalkozás kénytelen lesz azt mérlegelni, megéri-e kockáztatni pusztán azzal, hogy működik,

áll a levélben.

Az FBSZ a jogszabályok gyakorlati betarthatatlanságát és értelmezhetetlenségét is megemlíti. 13

kérdést tesznek fel az érintett jogszabályokkal kapcsolatban, többek között arról, hogy

hogyan köteles a benzinkút személyzete meggyőződni arról, hogy a tankolni kívánó jármű melyik kategóriába esik,

melyik kategóriába esik,

hogyan szabályozzák a járművek töltési rendjét olyan benzinkúton, ahol nincs személyzet, a kútoszlop és a kassza automatikus, vagy hogy

kútoszlop és a kassza automatikus, vagy hogy

hogyan szállíthat a mezőgazdasági vállalkozás üzemanyagot saját felhasználásra, és hogyan jogosult a benzinkút a majdani felhasználás ellenőrzésére.

jogosult a benzinkút a majdani felhasználás ellenőrzésére.

Üzemanyagárstop időrend



Tavaly november 15-én a kormány üzemanyagárstopot vezetett be, literenként 480 forintban határozta meg a normál benzin és a gázolaj legfelső kiskereskedelmi árát.



Idén február 13-án bejelentették, hogy a kormány az üzemanyagok hatósági árának fenntartása mellett döntött további 3 hónapra, az intézkedést 2022. május 15-ig tartják fent.



Idén február 23-án több intézkedést hozott a kormány a kiskutak megsegítésére (hitelmoratórium, készletezési díj elengedése, szocho elengedése, beruházási támogatás, áthidaló hitel, külföldről beszerzett energia esetén fizetendő adó eltörlése)



Idén február 28-án jelentették be, hogy aznaptól 480 forintban maximalizálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is a kormány.



Szintén február 28-án jelentették be, hogy csökkenti a kormány a benzin és a gázolaj jövedéki adóját literenként 5-5 forinttal, és az üzemanyagok mentesülnek a készletezési díj alól.



Március 10-én literenként további 20 forint jövedéki adó csökkentésről döntött a kormány, és korlátozták azoknak a fogyasztóknak a körét, akikre vonatkozik a hatósági üzemanyagár.

