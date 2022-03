Mobilszolgáltatót vett a 4iG, és piacvezető lett Albániában

Újabb tranzakciót zárt le Albániában a 4iG, amivel megszerezte az ország második legnagyobb mobilszolgáltatóját, a One Telecommunications nevű céget. A 4iG érdekeltségében lévő, nemrégiben megvásárolt ALBtelecommal együtt a vezetékes és a mobiltávközlési szolgáltatási szegmensben is piacvezető vállalatcsoport jött létre az albán telekommunikációs piacon – áll a cég közleményében.

Lezárult az albán mobilszolgáltató felvásárlása

Az albán versenyhivatal előtti eredményes eljárás, valamint a tranzakció pénzügyi zárását követően a 4iG megszerezte az Albania Telekom Invest AD 100 százalékos tulajdonát. Az Albania Telekom Invest AD a tulajdonosa a One Telecommunications részvényei 99,899 százalékának.

A tranzakció zárásával a 4iG közvetetten megszerezte az albán One mobilszolgáltató vállalatot.

A 25 éves múlttal rendelkező albán mobilszolgáltató infrastruktúrája a régiós összehasonlításban is kiemelkedő, 632 adótornya az 4G/LTE szolgáltatások mellett már 5G mobilkommunikációra is alkalmas az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően. A szolgáltató lakosságarányos lefedettsége 98,5 százalék. A One 1,36 millió előfizetőjével Albánia második, és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója, és az elmúlt időszakban számottevő mértékben növelte mobilpiaci részesedését a vállalat.

A társaság tavaly júniusban állapodott meg mobilhálózatának és szolgáltatásainak korszerűsítéséről szóló ötéves partnerségről az Ericssonnal, amelynek keretében a legmodernebb svéd rendszerekkel és berendezésekkel javították a hálózati minőséget, illetve felkészültek az 5G bevezetésére. Az Umlaut „Best in Test” felmérése alapján 2021 elején Albániában a One Telecommunications mobilhálózata nyújtotta a legjobb minőségű és a leggyorsabb letöltési sebességet. A One Telecommunications az elmúlt két évben összesen 92 millió eurós beruházást hajtott végre az albán távközlési piacon, ami az ország legnagyobb telekommunikációs ipari fejlesztésének számít.

"Az elmúlt 3 évben új szolgáltatások bevezetésével, az ONE mobilhálózat minőségének és lefedettségének jelentős javításával megváltoztattuk az albán távközlési piacot, és ami még fontosabb – megfizethető korlátlan hang- és adatdíjcsomagok bevezetésével - megváltoztattuk ügyfeleink elvárásait" - mondta el Elvin Guri, a One Telecommunications korábbi többségi részvényese.

A One Telecommunications mobilpiaci részesedése 2021-ben meghaladta a 41 százalékot, a vállalat EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 2020-hoz képest 28,5 százalékkal, 27 millió euróra emelkedett 2021-ben. Ez mintegy 10 milliárd forintnak felel meg, összehasonlításképp a 2021-es évet 11,4 milliárd forintos EBITDA-val zárta a 4iG.

A 4iG lett a piacvezető Albániában a vezetékes és a mobilpiacon is

A One sikeres akvizíciójával a 4iG a nyugat-balkáni ország egyik legnagyobb külföldi befektetőjévé lépett elő

- áll a 4iG közleményében. A 4iG két hete megvásárolta az ALBtelecomot, amely piacvezető a vezetékes hang, internet és tévé szolgáltatások területén, a legutóbb lezárt akvizícióval pedig a mobilszolgáltatási szegmensben is piacvezetővé lépett elő. A 4iG a nemzetközi növekedési stratégiájának megfelelően szakmai befektetőként erősíti pozícióját a régióban.

Hosszú távon szeretnénk jelen lenni az országban, a célunk, hogy hozzájáruljunk az ország digitális fejlődéséhez és átalakulásához. Ennek megfelelően a táközlési szolgáltatások mellett informatikai megoldásainkkal is szeretnénk piacra lépni a nyugat-balkáni országban

– hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója a mai bejelentés kapcsán.

Az ALBtelecom-tranzakció

A 4iG az albán hatóságok jóváhagyását követően március elején megszerezte az ALBtelecom részvényeinek 80,27 százalékát. A társaság a nyugat-balkáni ország elsőszámú vezetékes hang-, internet- és tévészolgáltatója, valamint a legnagyobb optikai hálózat tulajdonosa. A tulajdonrészt a Çalik Holdingtól vásárolta meg a 4iG, a tranzakció részeként Törökország egyik meghatározó cégcsoportja 8 milliárd forintot meghaladó tőkeemelést hajt végre és 5% alatti tulajdonrészt szerez a budapesti központú infokommunikációs nagyvállalatban.

Az együttműködés további közös üzleti lehetőségeket nyithat a török és magyar vállalat számára a balkáni és közép-ázsiai térségben. A Çalik Holding Magyarországon tovább növelné jelenlétét - állt a vállalat közleményében.

„Az ALBtelecom a távközlés minden területén jelentős piaci szereplő, olyan 4P szolgáltató, amely Albániában piacvezető a vezetékes szolgáltatási szegmensben. A társaság jelentős növekedési potenciállal rendelkezik a mobil- és digitális megoldások területén, amely a jövőben az egyik kulcsfontosságú fejlődési iránnyá válhat” – emelte ki akkor Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

Az ALBtelecom 743 munkavállalót foglalkoztat, a társaság 153 ezer vezetékes hang-, 118 ezer internet-, illetve 66 ezer tévé-előfizetőjével a legjelentősebb albániai vezetékes távközlési vállalata, 405 ezer mobilelőfizetőjével pedig a harmadik legjelentősebb mobilszolgáltató. Az ALBtelecom kiemelkedő saját távközlési infrastruktúrájának része Albánia legnagyobb, 4500 kilométer hosszúságú optikai gerinchálózata, valamint 450 saját mobilállomás. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

A One-márkanév: itthon is jöhet a névváltás?

A One Telecommunications felvásárlásának lezárásával már két One nevű távközlési cég lesz a 4iG portfóliójában, miután március elején közölte a vállalat, hogy a 4iG csoport tulajdonába tartozó Telenor Montenegro új logóval és One márkanévvel folytatja működését a montenegrói mobilpiacon. Logikus lenne, ha ezt a brandet továbbvinné a cég a magyar piacon is, ahol a DIGI, az Invitech és az Antenna Hungária többségi tulajdonának megvásárlásával szerzett jelentős pozíciót a hazai távközlési piacon.

Szinergiahatásokkal erősítheti egymást a két albán távközlési vállalat

A 4iG Csoport két albániai leányvállalatának portfóliója kiegészíti egymást, így a One akvizíció lezárásával stratégiai együttműködést és szinergiákat remél a 4iG. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.

Március elsején, a negyedéves gyorsjelentést követő tájékoztatón a 4iG vezérigazgatója, Fekete Péter elmondta, hogy a balkáni terjeszkedés további lehetőségi lehetőségeket nyújt a vállalatnak, kiemelve azt, hogy Albániában és Montenegróban komoly távközlési hálózatfejlesztések jöhetnek.

Idén felülteljesítő a 4iG részvénye a magyar tőzsdén

A 4iG árfolyama ma 0,4 százalékot emelkedett. Idén 6 százalékot veszített értékéből a papír, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén, ugyanezen időtávon ugyanis a BUX index több mint 12 százalékos mínuszban áll a mai zárással.