Már 8 benzinkút üzemeltetésére kérték a Molt, de a vállalat nem vette át őket

Portfolio 2022. március 22. 18:37

A kormány már nyolc kút működtetésére is felkérte a Molt, de az olajcég szerint az érintett térségekben biztosított az üzemanyagellátás, vagyis az érintett kutak átmeneti üzemeltetése nélkül is jut elég üzemanyag minden helyi lakos számára vagy Mol vagy akár versenytárs szolgáltatótól. A Mol mindegyik esetben megvizsgálta, biztosított-e az ellátásbiztonság a töltőállomások környezetében, és hogy más töltőállomások mennyire képesek az ott élők üzemanyagigényeit kielégíteni. Ezekben az esetekben húsz kilométeres körön belül több Mol, illetve más szolgáltató által működtetett töltőállomás is üzemel, így jelen pillanatban az ellátásbiztonság megoldott.