Rekordok a Glosternél, nagyot nőtt tavaly a vállalat

Közzétette tavalyi egész éves számait a Gloster, amiből kiderült, hogy a vállalat bevétele és EBITDA-ja is az elemzői várakozásokat is meghaladó mértékben, több mint kétszeresére nőtt 2020-hoz képest, az adózott eredmény pedig két és félszeresére bővült. Tovább javult az árbevétel szerkezete, a bevételek 54 százaléka megújuló árbevétel és már 23 százaléka külföldről származik.

A Gloster árbevétele 217 százalékkal új rekordszintre, 5 milliárd forintra bővült, ezen belül a belföldi bevétel 170 százalékkal 3,9 milliárd forintra nőtt, a külföldi bevétel pedig az egy évvel korábbi 34 millió forintról 1,1 milliárd forintra emelkedett, a külföldi bevétel aránya 1-ről 23 százalékra nőtt. A megújuló árbevétel 425 millió forintról 2,7 milliárd forintra bővült, a megújuló bevételek aránya 18-ról 54 százalékra emelkedett. A bevételek részben akvizíciókon keresztül nőttek, a KingSol felhő-technológiai cég a vállalatcsoport bevételének közel ötödét és a megújuló bevételek 35 százalékát adta, a Minero IT pedig a cégcsoport külföldi, euróban befolyó export árbevételeit növelte.

Az EBITDA 219 százalékkal 790 millió forintra nőtt, az EBITDA marzs mérsékelten, 15,8 százalékra emelkedett.

Az adózott eredmény 256 százalékkal 416 millió forintra emelkedett, a profitot a Gloster az eredménytartalékban eddig felhalmozott összeggel együtt a 2021 december 12-én meghirdetett növekedési stratégiájának megvalósítására kíván fordítani. A stratégia a 2021-es pénzügyi eredmények négyszerezését tűzte ki célul négy év alatt, melyet az organikus fejlődésen túl, további jelentős ígéretes növekedés előtt álló társaságok

akvizícióján át tervez megvalósítani a vállalat.

A Gloster alkalmazotti létszáma a 2020 végi 53-ról tavaly év végére 123 főre emelkedett.

A kilátásokkal kapcsolatban optimista a menedzsment. A 2022. első negyedévében a világban megtapasztalt változásokat tekintve a kapacitáshiány vagy beruházási elvárások miatt jelentősen növekvő üzleti igények megvalósítására most a régió – köztünk hazánk – IT szolgáltatóinál is

kopogtatnak a külföldi megrendelők, amely tovább fokozza a keresletet és emeli az árakat. A felhő üzletágban évi 20 százalékos, a külföldi szoftverfejlesztésben évi 25 százalékos növekedést vár a cégcsoport menedzsmentje.

Két éve indultunk el a tudatos növekedés útján, a 2021 pedig egy rendkívüli év volt a cégcsoportéletében. Haladunk tovább a 2025-ig tartó stratégiánk megvalósításában! Pénzügyileg stabilakvagyunk, jól haladnak a vidéki egyetemi városokban tervezett fejlesztőközpontok előkészületei és többfejlesztőcéggel folytatunk akvizíciós tárgyalásokat. Hamarosan nem egy KKV, hanem egy külföldiügyfelekre fókuszáló nagyvállalat leszünk.

– mondta el Szekeres Viktor a Gloster elnöke.

A Gloster árfolyama idén 4 százalékot emelkedett.