Jön az extra osztalék, szárnyal a Mol

Portfolio 2022. március 23. 09:04

Április 28-án tartja közgyűlését a Mol, ahol a részvényesek többek között az osztalékról is döntenek. A vállalat igazgatósága nem csak megemelt osztalék, hanem rendkívüli osztalék kifizetését is javasolja, részvényenként közel 300 forint osztalékot fizethet ki a vállalat, két számjegyű osztalékhozamot nyújtva a befektetőknek. A hírre ma szárnyal a Mol árfolyama, kiemelkedve nem csak a hazai blue chipek közül, de a régiós olajipari vállalatok papírjai közül is.