Kiderült, új autómárka gyártása kezdődik el Magyarországon

Az Audi Hungaria bejelentette, a jövőben a járműgyártás termékportfóliója egy további konszernmárka új modelljével bővül: Győrben a Cupra márka egy SUV modelljének gyártása veszi kezdetét 2024-től, amelynek előkészületei már megkezdődtek a vállalatnál.

Azt már régóta lehet tudni, hogy a járműgyártásban is új projektek készülnek az Audi Hungarianál. Múlt héten az éves sajtótájékoztatón Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja elmondta, a rugalmas termelési rendszerüknek és a munkatársaik kompetenciáinak köszönhetően mindig is nyitottak voltak és lesznek újabb konszernmárkák gyártásba integrálására és gyártására. Akkor még nem esett szó konkrétumokról, csupán annyit árult el, a lehetséges alternatívák között egy Seat-modell is szerepel.

Szerdán viszont hivatalosan is bejelentette a vállalat, hogy az új konszernmárka, amelynek egy SUV modellje készülhet 2024-től Győrben nem más, mint a Cupra.

A Cupra, a német cégcsoport egyik legfiatalabb márkája, amely 2018 óta létezik önálló márkaként, korábban a Seat márka nagy teljesítményű sportosztálya volt.

Nőhet a kapacitáskihasználtság - Erősödhet Győr pozíciója

Az Audi Hungaria széles termékportfóliójával és átfogó szolgáltatási kínálatával egyre több területen válik a Volkswagen konszern vállalatainak megbízható partnerévé. Támaszkodunk a konszernben rejlő szinergiákra annak érdekében, hogy a Cupra gyártásával hatékonyabbá tegyük járműgyárunk kapacitáskihasználtságát – jelentette ki Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a mostani bejelentéssel kapcsolatban. Hozzátette, ez bevált gyakorlat számukra, hiszen motorjaik számos Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bentley és Lamborghini modellt keltenek életre, míg szerszámgyáruk a Volkswagen és Audi konszern exkluzív modelljeihez gyárt karosszériaelemeket.

Termékeink mellett egyre meghatározóbbak azon kompetenciaalapú szolgáltatásaink, amelyeket a konszern világszerte működő vállalatainak nyújtunk. Az új Cupra SUV modell jövőbeli gyártása hozzájárul a nemzetközi pozíciónk, valamint járműgyártásunk jövőképességének és rugalmasságának erősítéséhez, ezáltal munkatársaink hosszú távú foglalkoztatásának biztosításához - mondta Alfons Dintner.

Érdemes kiemelni azt is, hogy az Audi Hungaria jelenleg az Audi Q3, Q3 Sportback, valamint ezen modellek mild hibrid és plug-in hibrid változatait gyártja. Győrben készülnek továbbá az Audi TT Coupé és TT Roadster modellek. Tavaly a járműgyártásban összesen 171 015 Audi-modell gördült le a gyártósorról 2021-ben, amely 10 százalékos növekedést jelentett 2020-hoz képest.

EZ EGYBEN AZT IS JELENTETTE, HOGY A RENDKÍVÜL NEHÉZ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET ELLENÉRE REKORD SZÜLETETT AZ AUTÓGYÁRTÁSBAN.

Már 2024-ben elindul a részben elektromos Cupra SUV gyártása

Egy kompetens csapat dolgozik azon, hogy a projektet a kitűzött határidőre megvalósítsuk. A tervezés már megkezdődött, az új Cupra modellt a meglévő gyártási struktúránkba integráljuk a termékek és a technológiák közötti szinergiák kihasználásával – jelentette ki Les Zoltán. Hozzátette, az előkészületek legnagyobb mértékben a karosszériagyárukat érintik, az első „Made in Győr” Cupra 2024-ben fog legördülni a gyártósoraikról.

A vállalat tájékoztatójából kiderült az is, hogy az új Cupra SUV modellt különböző hajtásláncokkal, köztük mild hibrid és plug-in hibrid technológiával is gyártják majd Győrben.

A PHEV-változat a plug-in hibrid technológia következő generációját képviseli, amely mintegy 100 kilométeres tisztán elektromos hatótávot tesz lehetővé majd egyszeri töltéssel.

Ahogy arról korábban már írtunk, az Audi Hungaria rohamléptekben halad az elektromobilitás útján, nagyra törő céljait pedig az új, Next Level stratégiához igazítva valósítja meg. Ennek keretében a jövőbe mutató kompetenciákat még nagyobb mértékben erősítik Győrben. Az új konszernmárka érkezése, gyártása ebbe az új stratégiába szervesen illeszkedik, egyben ahogy a fentiekből is kiderült, érdemeben hozzájárulhat a rendelkezésre álló kapacitások minél magasabb szintű kihasználásához, valamint a győri telephely globális pozíciójának erősítéséhez.

Címlapkép forrása: Audi Hungaria